El club de ajedrez que ha vuelto "locos" a los pilotos de Fórmula 1

Pero no es el único deporte o pasatiempo que ha disfrutado de un aumento semejante. En octubre de 2020, la serie denominada Gambito de dama se convirtió en un éxito en Netflix, basado en la novela de 1983 sobre una mujer prodigio del ajedrez, interpretada por Anya Taylor-Joy, que asciende hasta convertirse en la mejor jugadora del mundo.

El resultado fue un aumento masivo del interés por el ajedrez. Las ventas de tableros de ajedrez aumentaron hasta un 1.000%, según The New York Times, mientras que las nuevas inscripciones en chess.com, uno de los mayores sitios web de ajedrez del mundo, se multiplicaron por siete.

Pero no sólo el público en general entró en 2021 con un mayor interés por jugar al ajedrez, que, junto con el golf y el pádel, se ha convertido en una de las principales nuevas aficiones de los pilotos de Fórmula 1 este año.

Los pilotos de Ferrari Charles Leclerc y Carlos Sainz son los dos pilotos que más han tomado en serio el ajedrez este año. Además de destacar en la pista como compañeros de equipo y ayudando a Ferrari a alcanzar el tercer puesto en el campeonato de constructores por delante de McLaren, Sainz y Leclerc también son buenos amigos fuera de la pista dando a Maranello un ambiente juvenil y fresco.

El ajedrez es un interés que siempre ha tenido Leclerc, pero cuando él y Sainz buscaban algo que hacer durante los periodos tranquilos del comienzo de la temporada, rápidamente se volvió competitivo.

"En realidad siempre me ha gustado, desde que era niño siempre me gustó", dijo Leclerc a Motorsport.com.

"Creo que fue durante todos los días de los medios de comunicación a principios de año, no sabíamos qué hacer y yo estaba jugando al ajedrez, y él me vio, y dijo OK, también lo estoy descargando”.

"Nos volvimos bastante locos con eso en la primera parte del año. Jugamos el uno contra el otro, y nunca hemos dejado de hacerlo".

Fue una nueva obsesión para Sainz en particular. "Le encanta el ajedrez con Charles", dijo su ex compañero de equipo en McLaren, Lando Norris. "Creo que podría haberle ganado en la primera partida, ¡y luego simplemente lo dejé! Puede que me equivoque, probablemente te diría que estoy mintiendo”.

“Él y Charles estuvieron jugando horas y horas. Nunca supe que había jugado antes".

Desde los vuelos entre carreras hasta las sesiones en el coche, e incluso durante el largo retraso por la lluvia en el Gran Premio de Bélgica, Leclerc y Sainz han estado pegados a sus teléfonos jugando el uno contra el otro mediante una aplicación.

Y como es lógico, se ha convertido en algo increíblemente competitivo. En un vídeo para Autosport a principios de este año, Leclerc y Sainz debatían sobre quién era mejor en el ajedrez y quién ganaba más a menudo.

"Hoy hemos jugado en el avión, y ha sido un 2-2", dijo Sainz a Leclerc. "Y no querías jugar el último. Así que en todo caso... tenía la ventaja".

"No, no", respondió Leclerc. "¿Te acuerdas de Spa?" Sainz afirmó que perdió porque estaba muy concentrado en la carrera.

"Es muy bueno en el ajedrez por la noche, así que cuando volvemos de las carreras a partir de las 21:00 horas, es muy bueno", dijo Leclerc. "Pero por la mañana hasta la noche, soy mucho mejor".

Pero Leclerc y Sainz no son los únicos pilotos que se han metido de lleno en el ajedrez este año. Entre las sesiones y los diversos compromisos en Haas durante los fines de semana de carrera, Mick Schumacher es otro de los pilotos a los que se suele encontrar jugándolo en cualquier momento libre.

Un tablero de ajedrez se ha convertido en parte del equipo esencial de Schumacher para llevar a las carreras, dándole la oportunidad de sentarse y jugar para relajarse. Schumacher suele jugar con Kai Schnapka, un fisioterapeuta que trabajó con Michael Schumacher al final de su carrera en la F1 antes de unirse a Mick en las categorías inferiores. Schumacher también ha jugado algunos partidos con Timo Glock, pero aún ninguno con los actuales pilotos de Ferrari.

Sin embargo, fue sólo por accidente que Schumacher se aficionó al ajedrez. "Tenemos un tablero de ajedrez en casa, siempre hemos jugado aquí y allá, pero nunca propiamente", dijo Schumacher a Motorsport.com.

"Kai y yo éramos muy aficionados al backgammon. Y entonces dejamos de jugar: olvidamos nuestro tablero de backgammon y lo único que teníamos era el ajedrez, así que empezamos a jugar al ajedrez.

Mick Schumacher, Haas F1 Team Photo by: Haas F1 Team

"Luego, durante un tiempo, mezclamos el ajedrez y el backgammon, y ahora básicamente sólo jugamos al ajedrez. Es divertido, ¡le gano todo el tiempo!".

El ajedrez es algo en lo que Schumacher ha ido mejorando a medida que avanzaba el año. "Al principio perdía la mayoría de las partidas", dijo. "Luego, por alguna razón, he entendido el juego un poco mejor y he empezado a ganar la mayoría de ellas".

Ese tipo de mejora mental es exactamente el beneficio que Schumacher ve en las pruebas. Ya en mayo, en una entrevista con GP Racing, habló del beneficio de este tipo de actividades.

"Siento que estos juegos me devuelven la concentración, ya que siempre tienes que estar conectado con tu mente", dijo Schumacher. "En un fin de semana, siempre quiero estar mentalmente preparado para cada reto que se presente".

La temporada de 23 carreras del año que viene dará a los pilotos más tiempo que nunca en los circuitos, lo que significa más vuelos y más periodos en las pistas para rellenar entre sus obligaciones en las carreras, y para el extraoficial pero creciente club de ajedrez de la F1, quizás algunos miembros más.