Colapinto: “Espero sentirme un poco más cómodo con el auto en Silverstone”

Después de un fin de semana complicado en el Gran Premio de Austria, donde Alpine se quedó sin puntos por primera vez en la temporada 2026, la escudería de Enstone busca recuperarse en su carrera de casa.

La experiencia en el Red Bull Ring de Spielberg fue complicada, con un auto que sufrió problemas de tracción y un nuevo alerón delantero del que el equipo todavía no logró extraer su máximo potencial. El resultado fue un 13° puesto para Pierre Gasly, dos posiciones por delante de Franco Colapinto.

Silverstone se presenta ahora como una rápida oportunidad de revancha, y Colapinto espera sacar provecho de la experiencia de haber manejado allí el monoplaza en abril pasado durante un filming day realizado por Alpine.

"Me siento listo para volver a la pista este fin de semana en Silverstone después de una carrera complicada en Austria. Espero sentirme un poco más cómodo con el auto, ya que este año ya manejé el A526 en Silverstone durante un filming day y, sin duda, es una prueba muy interesante para esta generación de autos de Fórmula 1", dijo el piloto argentino en declaraciones previas difundidas por el equipo.

Las fotos del filming day de Colapinto en abril en Siverstone

"Creo que nos fuimos de Austria con un poco de mala suerte, ya que terminamos fuera de los puntos, que obviamente no era el resultado que el equipo esperaba. La carrera fue difícil para nosotros y nos costó encontrar el equilibrio durante todo el fin de semana. Sin embargo, tenemos muchas oportunidades para seguir familiarizándonos con el auto y ya estuve en el simulador preparándome para Silverstone".

El Gran Premio de Gran Bretaña marcará el regreso del formato sprint, lo que significa que pilotos y equipos dispondrán de una sola sesión de entrenamientos antes de afrontar la clasificación para la carrera sprint.

"Tenemos que empezar con buen pie porque es un evento sprint y necesitamos ser rápidos desde el viernes, ya que apuntamos a sumar puntos durante el fin de semana con las dos oportunidades que habrá para hacerlo. Los aficionados siempre son fantásticos y, como esta es la carrera de casa del equipo, muy cerca de la fábrica, habrá muchos integrantes del equipo en las tribunas que viajarán desde Enstone. Espero poder darles un buen resultado y volver a los puntos", concluyó.