El verano de Max Verstappen se ha convertido en un clásico de la Fórmula 1. Cada año, su futuro vuelve a ser tema central de conversación en el paddock. Sin embargo, esta vez hay una diferencia sustancial con respecto al pasado. Con el paso de los años, Verstappen ha alcanzado una posición dentro de Red Bull de la que ningún otro piloto puede presumir hoy en día.

En la sede austriaca del imperio Red Bull, consideraron su presencia tan importante que le concedieron prácticamente todas sus peticiones: un sueldo astronómico, una libertad sin precedentes e incluso una creciente influencia en decisiones que han contribuido a la reconfiguración del liderazgo del equipo.

Es probable que la directiva subestimara las consecuencias de la marcha de Christian Horner, quien fue despedido tras el Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada pasada. La estructura ha perdido su pilar fundamental y el proceso de reorganización aún continúa. En el transcurso de un año, la fuga de personal ha sido significativa, afectando no solo a figuras clave como Jonathan Wheatley, Giampiero Lambiase, Paul Monaghan y Will Courtenay, sino también a muchas personas alejadas de los focos: mecánicos, ingenieros junior y técnicos con funciones operativas tanto en pista como en la sede de Milton Keynes. El último nombre en una lista cada vez mayor es Michael Manning, un ingeniero muy cercano a Verstappen, que recientemente se unió a Williams.

El malestar de Max este verano no es nada nuevo. Se está convirtiendo casi en algo habitual a medida que la Fórmula 1 se acerca al parón estival. Si bien en temporadas anteriores el objetivo de Verstappen parecía ser obtener condiciones contractuales cada vez más favorables, hoy la situación es diferente. "Hay años en los que somos un poco más competitivos que otros", explicó Max el jueves, "pero en cuanto a nuestro enfoque y nuestra forma de trabajar, nada cambia. La gente va y viene; creo que es parte del proceso. A veces uno desearía que la gente se quedara, es cierto, pero creo que así funcionan la vida y el deporte. Hay que seguir adelante e intentar encontrar nuevos talentos. Eso es lo que siempre buscamos, y eso es lo que hacemos".

Verstappen quiere garantías técnicas y sigue buscándolas de la forma que se ha convertido en su sello distintivo: manteniendo una presión constante sobre el equipo a través de un futuro deliberadamente incierto. Cuando se le preguntó si seguiría corriendo con Red Bull la próxima temporada, su respuesta fue escueta: "No tengo nada que decir". ¿Puedes darnos alguna novedad? "No. No quiero venir aquí a decir sí o no, y esto y aquello, sobre mi futuro. He dicho muchas veces que si hubiera algo nuevo, lo diría yo mismo".

Un simple "Sí, me quedo" habría bastado para zanjar definitivamente el asunto y permitir al equipo mirar al futuro con mayor tranquilidad. Sin embargo, ese sí nunca llegó. La diferencia con respecto a veranos anteriores es sustancial. Verstappen y su entorno se han involucrado cada vez más en muchas de las decisiones más importantes de Red Bull, alcanzando una influencia que ningún otro piloto puede ostentar en el equipo actualmente. Cuando uno se convierte en parte de un proceso de toma de decisiones, incluso indirectamente, es inevitable que las responsabilidades también aumenten. La influencia política conlleva no solo privilegios, sino también consecuencias.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Laurent Mekies, Red Bull Racing Team Principal Foto di: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Red Bull está potencialmente reservando todos sus recursos para afrontar el futuro sin pánico. El trabajo realizado por el departamento de motores está destinado a seguir siendo uno de los proyectos más ambiciosos y exitosos de la historia reciente de la Fórmula 1, y en pocos meses, el nuevo túnel de viento construido en el campus de Milton Keynes también entrará en funcionamiento. Inevitablemente, será necesaria una campaña de reclutamiento masiva, una operación compleja pero también una oportunidad para sentar las bases del ciclo que seguirá a la gloriosa era Newey.

A sus veintiocho años, Verstappen está en una posición ideal para convertirse en la figura clave de este nuevo proyecto. Tiene un contrato extraordinario y una confianza prácticamente incondicional por parte de la directiva. Precisamente por eso, sin embargo, el rol que desempeña hoy requiere algo diferente al del pasado. Ya no basta con ejercer presión externa: es necesario contribuir a la reconstrucción del equipo, incluso dejando de lado las ambiciones naturales del piloto. Si su influencia ha impactado la dinámica interna del equipo en los últimos meses, es natural esperar que esa misma influencia también se utilice para facilitar su recuperación.

Las alternativas, al fin y al cabo, ya no son las mismas que hace doce meses, cuando Toto Wolff admitió públicamente que no podía ignorar la posible candidatura de Verstappen. Las puertas de Brackley están cerradas para 2027, al igual que las de Maranello. McLaren sigue ahí, pero hoy el equipo de Woking no puede ofrecer las garantías que parecían mucho más sólidas hace apenas un año. Es cierto que hay y habrá algunas caras muy conocidas en McLaren, empezando por Lambiase, pero Max también debe tener en cuenta el precio que McLaren está pagando actualmente por ser un equipo cliente de Mercedes.

Dejar el futuro en la incertidumbre lleva inevitablemente a imaginar un escenario más radical: un año sabático, a la espera de oportunidades sin riesgos. Es una posibilidad, pero seguiría siendo una decisión arriesgada en un deporte que cambia con una velocidad asombrosa y que, en los últimos años, ha demostrado repetidamente su capacidad para subvertir jerarquías que antes se consideraban inmutables.

Verstappen ya tiene equipo. "Para mí, es como una segunda familia", dijo hace dos días. Y como en toda familia, puede haber momentos de tensión. Sin embargo, también llega un momento en que quienes tienen más influencia deben ayudar a unir al grupo y marcar el camino. Pocos pueden hacerlo como Max Verstappen. Pero el rol que ahora desempeña en Red Bull le exige ser parte de la solución, no solo una voz que exige respuestas y amenaza con abandonar el barco.