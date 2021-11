Fernando Alonso cuestiona el mínimo descanso entre carreras

Fernando Alonso disputará el Gran Premio de México por quinta vez en su trayectoria, y no es un lugar que le traiga muy buenos recuerdos, ya que solo ha logrado puntuar en una ocasión, en 2017.

Durante aquella cita vivió una intensa batalla con Lewis Hamilton por las últimas posiciones de puntos, pero poco pudo hacer ante la enorme superioridad del Mercedes W08 del británico.

El asturiano busca resurgir tras un aciago Gran Premio de Estados Unidos, donde tuvo que retirarse en la vuelta 50, a tan solo seis del final.

"Fue un fin de semana difícil para el equipo. Sufrimos desde el viernes y no pudimos encontrar el equilibrio que tuvimos en Turquía. Allí fue donde conseguí la mejor configuración de la temporada", indicó Alonso.

"En Austin tomamos la decisión de cambiar el motor para que esté nuevo en lo que resta de año, y eso significaba empezar desde atrás el domingo. A pesar de eso, era una pista divertida para intentar remontar, y estábamos cerca de los puntos antes de tener que abandonar por el problema con el alerón trasero del coche", expresó el español.

Fernando Alonso también se dio cuenta del crecimiento de la Fórmula 1 en Estados Unidos: "Fue genial ver el apoyo de los aficionados por este deporte. Creo que ha crecido mucho en América y es algo que sentimos durante todo el fin de semana en Austin".

El piloto de Alpine no pudo cosechar puntos en tierras estadounidenses, como hizo en 2016, con una sensacional actuación, donde logró la quinta posición, pero espera volver a la senda de los puntos en México.

"El Autódromo Hermanos Rodríguez es un circuito divertido, con buenas oportunidades para adelantar y una recta muy larga", afirmó el dos veces campeón del mundo.

"México tiene un gran ambiente. Vamos a otra carrera donde la atmósfera es increíble, sobre todo en el último sector, no hay otra como esta en el calendario. Me encanta el fútbol, y esa zona me recuerda mucho a los estadios", comentó Alonso.

El asturiano también indicó que será una carrera difícil para pilotos y monoplazas: "Suele ser una carrera complicada por la altitud y el calor, eso nos dificulta el trabajo mucho a nosotros y al coche".

La Fórmula 1 se prepara para un triplete de carreras de manera consecutiva, por lo que todos los miembros de los equipos deben estar preparados, aún más cuando se acercan los momentos decisivos del mundial.

"Estamos familiarizados con esto en la Fórmula 1. Lo más duro es tener que viajar tantos kilómetros entre cada Gran Premio, por lo que debes estar seguro de que te recuperas y descansas para mantener la energía", dijo Fernando Alonso.

"Entre carreras nos aseguraremos de hacer toda la recuperación bien. Es importante que todo el personal tenga tiempo para recuperarse también porque están trabajando con mucha presión durante los fines de semana", finalizó el español.

(Galería: así fue el GP de Estados Unidos para Fernando Alonso en imágenes)

