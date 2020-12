Grosjean: solo correré en coches que tengan Halo y dudo de IndyCar

Romain Grosjean todavía se está recuperando de las quemaduras y moretones que sufrió como consecuencia de su horrible accidente en el Gran Premio de Bahréin del pasado fin de semana.

Dado que su escape de los restos ardientes de su Haas es un testimonio de los modernos estándares de seguridad en la Fórmula 1, dice que siente el "deber" de ayudar a impulsar nuevas mejoras en el futuro.

Confesó además que habiendo sido una vez escéptico sobre la obligatoriedad del Halo en la F1, ha cambiado completamente de opinión y admite que ahora no correría un vehículo de carreras que no cuente con esta protección.

“Cuando vives lo que yo viví el pasado domingo, no es que debas tener una participación, ayudar debe ser un deber”, dijo el francés.

“Ya he hablado con Jean Todt (presidente de la FIA) en el hospital. Él me dijo: '¿Recuerdas cuando introdujimos el Halo y dijiste que era un día triste para la Fórmula 1?'.

"Le dije: 'Sí, claro. Lo recuerdo, y sólo la gente estúpida la que no cambia de opinión". El Halo es lo mejor. No correría ningún coche sin un Halo”.

Grosjean había estado evaluando un posible traslado a IndyCar para el próximo año, pero ahora admite que su apetito de riesgo ha cambiado después de pasar por la experiencia que recientemente vivió.

Cuando se le preguntó sobre lo que ahora piensa que hará después de la F1, Grosjean dijo: "Todavía no. Por ahora el primer y único objetivo en este momento, es tratar de volver a Abu Dhabi y entender cómo esto puede resultar para mí”.

“En un momento dado estuvimos hablando con IndyCar, pero ahora estoy pensando que añadir el riesgo de los óvalos, donde se pueden tener grandes accidentes y tener a mi familia lejos viendo eso en televisión, es algo difícil. No sé si podría lograrlo”.

"Pero he decidido no tomar ninguna decisión por ahora, hasta que tal vez pueda correr en Abu Dhabi o tener algo más de tiempo. La semana pasada la prioridad era firmar un contrato y encontrar la manera de competir en 2021. La prioridad ahora es un poco diferente y, si no corro en 2021, estaré haciendo kitesurf, pasando tiempo con mis hijos, disfrutando de la vida y teniendo un tiempo libre que no he tenido desde los 17 años”.

