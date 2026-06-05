Hadjar, incrédulo sobre su accidente: "No sé quién se ha estrellado así en esta curva"

Isack Hadjar habrá sido el único piloto de un equipo puntero accidentado en esta primera jornada del Gran Premio de Mónaco 2026 de F1, ya que el francés se salió de pista con bastante violencia en la chicane de la Piscine durante los Entrenamientos Libres 1 de este viernes.

El piloto de Red Bull Racing se vio sorprendido después de unos treinta minutos de rodaje durante estos EL1, al perder la zaga de su monoplaza al atacar la curva 15. Después, nunca logró corregir su trayectoria ni frenar lo suficiente su avance para evitar un contacto frontal con el Tecpro. Su RB22, cuyo morro quedó destruido, golpeó luego con la parte trasera izquierda contra esa misma barrera de protección, rompiendo su semieje.

Con un monoplaza que no pudo ser devuelto antes del final de la sesión, algunos pudieron temer que los daños observados privaran a Hadjar de rodar en EL2. Sin embargo, los mecánicos de Red Bull fueron particularmente eficaces, ya que finalmente volvió a pista tras apenas una decena de minutos durante esta segunda sesión.

Terminó sexto en la clasificación, aunque a más de un segundo del mejor tiempo de Lewis Hamilton y a nueve décimas de su compañero de equipo Max Verstappen.

"Es cierto que estaba un poco confiado esta mañana, tenía muy buenas sensaciones con el coche", explicó al micrófono de Canal+ al volver sobre su accidente, sin ocultar cierta incredulidad sobre la dinámica de esta salida de pista.

"Perderla como la perdí, sinceramente... No sé quién se ha estrellado ya así en esa curva... Así que sí, un poco sorprendido y disgustado por el coche."

"Los chicos hicieron realmente un muy buen trabajo para repararlo y para que pudiera dar algunas vueltas en EL2. Rodé bastante y, al final, al final de todo, logré recuperar algo, pero está claro que aún estoy un poco lejos del límite."

Cuando después le preguntaron si el paso a la Q3 era el objetivo para la clasificación de este sábado, Hadjar respondió: "De sobra, con el coche que tenemos, creo que si no cometo un gran error, debería ir bien."

Luego, para F1 TV, añadió: "Está claro que contamos con luchar contra algunos coches con motor Mercedes. Creo que los tres primeros [los Ferrari y Verstappen] son muy fuertes y que tienen muy buena dinámica. Necesitamos una tercera sesión de entrenamientos libres muy sólida para dejarlo todo listo y reducir la diferencia."