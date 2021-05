Hamilton: Bottas fue "justo" tras recibir las órdenes de equipo

El siete veces campeón de la F1 consiguió su tercera victoria del año en el Gran Premio de España el domingo para ampliar su ventaja al frente del campeonato de pilotos de la F1, llevando a cabo una audaz estrategia de dos paradas para superar a su rival de Red Bull, Max Verstappen.

Hamilton cayó por detrás de Bottas hasta la tercera posición después de hacer su segunda parada en boxes, pero Mercedes le dio a Bottas la orden para que no retuviera a su compañero de equipo ya que estaban en estrategias diferentes.

El adelantamiento tuvo lugar en la curva 10, pero Bottas no pareció dar a Hamilton un margen demasiado amplio, inicialmente sosteniendo su Mercedes por el exterior antes de caer a la tercera posición.

Bottas dijo después de la carrera que podría haber dejado pasar a Hamilton antes, pero no quería perder demasiado tiempo, ya que estaba tratando de abrir la brecha con Charles Leclerc, de Ferrari, quien venía cuarto, para poder hacer una parada en boxes libre e ir a por la vuelta rápida.

"Podría haberlo dejado pasar antes", dijo Bottas.

"Pero yo también estaba haciendo mi propia carrera, así que estaba calculando las cosas. Intentaba sacar a Charles de la ventana de boxes para poder parar de nuevo e intentar ir a por un punto extra. Lo principal en mi mente era mi propia carrera".

"Me dijeron que no lo retrasara demasiado, pero como dije, también estaba haciendo mi carrera. No estoy aquí para dejar pasar a la gente, estoy aquí para correr".

Hamilton reveló que no estaba al tanto de que Bottas había recibido una orden para que no lo retuviera, pero no tuvo problemas con cómo se produjo el cambio en la curva 10.

"Honestamente, no sabía que había recibido un mensaje, así que en mi mente pensaba: 'estamos corriendo', y eso está totalmente bien para mí, sobre todo a esta altura de la temporada", dijo Hamilton.

Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

"En mi mente estaba como: 'OK, tengo que acercarme, e ir a por un adelantamiento'. Pero luego, obviamente, cuando entramos en la curva 10, teníamos estrategias muy diferentes, así que iba a alcanzarlo en algún momento porque yo tenía unos neumáticos mucho mejores".

"Estábamos entrando en la curva 10, y pensé que había un hueco allí, y no estaba muy seguro, y luego había un hueco, y Valtteri fue completamente justo. Espero no haberle hecho perder mucho tiempo".

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dijo que podía entender que Bottas se sintiera frustrado al ceder la posición, pero que no tenía ninguna preocupación, ya que no repercutía en el resultado final del equipo.

"Los pilotos de carreras, sus instintos son los que son", dijo Wolff. "Me hubiera gustado que tal vez, porque Lewis estaba en una estrategia totalmente diferente, hubiera llegado un poco más rápido".

"Pero al final conseguimos el resultado, y me identifico con Valtteri que tuvo un día difícil de nuevo y está molesto".

"Si nos hubiera hecho perder la carrera, habría sido más crítico, pero al final es algo de lo que podemos aprender".

"Va en ambas direcciones, y esto es lo que discutiremos, pero de una manera muy amable".

