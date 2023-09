Horner explica por qué Red Bull F1 no condena ni sanciona a Marko

Helmut Marko realizó declaraciones la semana pasada en las que relacionaba el rendimiento deportivo de Sergio Pérez con el origen del piloto mexicano al indicar que "es sudamericano y simplemente no está tan completamente concentrado en su cabeza como lo está Max (Verstappen) o como Sebastian (Vettel)".

Los comentarios del asesor deportivo de Red Bull Racing generaron un gran rechazo por parte de aficionados de la Fórmula 1 en las redes sociales, lo que llevó a que Marko emitiera un comunicado disculpándose al respecto dos días después a través de ServusTV, el canal propiedad de Red Bull donde había realizado las declaraciones.

Sin embargo, Red Bull como equipo de Fórmula 1 nunca se pronunció al respecto, a pesar de que Marko es una de las caras visibles de la organización en cada fin de semana de gran premio.

Horner, en diálogo con Sky Sports F1 de Gran Bretaña, fue preguntado al respecto este viernes en el marco del Gran Premio de Singapur.

"En primer lugar, esos comentarios no fueron correctos. Helmut lo reconoció rápidamente y se disculpó por ello tanto públicamente como directamente a Sergio. Habló directamente con Sergio al respecto y creo que siempre se aprende en la vida, incluso a los 80 años, e inevitablemente se han aprendido lecciones. 'Checo' es un miembro muy popular de nuestro equipo, es un miembro importante de nuestro equipo y presionamos mucho para que firmara para la temporada 2021", comenzó Horner.

Sergio Pérez y Helmut Marko, juntos en la FP1 del GP de Singapur 2023. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tenemos un gran número de seguidores en todo el mundo y nos lo tomamos muy en serio, muy responsablemente, y somos muy conscientes de la afición que tiene 'Checo', el equipo y la Fórmula 1. Esta es su carrera 250, queremos centrarnos en eso y desde la perspectiva de Helmut, se ha disculpado", agregó.

En cuanto al silencio de Red Bull, el británico explicó: "No es un empleado de Red Bull Racing, así que en términos de por qué no emitimos una declaración, él es parte del grupo más amplio de Red Bull y el Grupo emitió esa disculpa a través del canal de televisión Servus".

Lewis Hamilton, piloto de Mercedes y quien en los últimos años ha trabajado por una Fórmula 1 sin discriminación, cuestionó a Red Bull por no haberse pronunciado por el hecho y aseguró que unas disculpas no eran suficientes.

"Técnicamente es un empleado directo o un asesor del Grupo, así que no me corresponde a mí responder", insistió Horner cuando se le recordaron las palabras de Hamilton y por qué no hubo sanciones internas. "Hemos hablado de ello, sé que se arrepiente de lo que dijo, se ha disculpado e incluso a los 80 años aún no es demasiado tarde para aprender".

Al ser consultado si la Fórmula 1 debería involucrarse con algún tipo de sanción a Marko, como se ha visto en NASCAR cuando pilotos o miembros del campeonato realizan comentarios racistas, el jefe de Red Bull dijo haberse comunicado con los responsables de la categoría y que les corresponde a ellos tomar decisiones.

"Hay un código de conducta, un código ético y un código deportivo, así que eso ya existe y, por supuesto, nos hemos comunicado con la FIA y la FOM a lo largo de la semana pasada, como puedes imaginar, y es un asunto que les compete a ellos, no al equipo", finalizó.

