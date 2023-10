Hulkenberg explica el accidente con Checo Pérez y Ocon en Qatar

Un choque entre Sergio Pérez, Esteban Ocon y Nico Hulkenberg ocasionó el tercer y último ingreso del coche de seguridad este sábado en la carrera sprint de la Fórmula 1 en Qatar.

El incidente sucedió en la 11º vuelta cuando Hulkenberg se lanzó por fuera sobre Ocon en la primera curva y luego cambió de línea a la salida, momento en que Pérez se puso a la par de ambos en el tránsito hacia la curva dos.

En ese momento, Ocon, quien estaba sufriendo con los neumáticos blandos contra los medios de sus rivales, intentó cubrirse de Hulkenberg, pero el alemán no tenía espacio y se produjo un ligero contacto, que luego derivó en otro mayor entre Ocon y Pérez, quienes vieron terminada su carrera en la grava.

Hulkenberg, quien pudo continuar pero luego se retiró de la carrera, explicó lo acontecido en la maniobra.

"Me hicieron un sándwich. No hay mucho más que decir. Sucedió muy rápido, fue muy desafortunado", comenzó el piloto de Haas.

"Estaba atacando (a Ocon) en la curva uno y luego en la línea de afuera no había mucho agarre con la arena. Intenté hacer un undercut con una buena salida desde la curva uno y nos pusimos lado a lado para la curva dos".

"Obviamente estaba corriendo contra él, lo observaba a él principalmente y luego vi a Checo aparecer muy tarde. Intenté levantar, pero ya era muy tarde. Fue muy desafortunado para los tres", agregó.

Preguntado si el piloto de Alpine podía tener conocimiento de que Pérez estaría al otro lado de la pista Hulkenberg respondió: "No creo que Ocon haya podido ver a Checo. Me gustaría culparlo, pero en este caso no podemos porque no creo que haya podido verlo y probablemente pensó que habría más espacio a la derecha".

"Es una de esas cosas, pero es frustrante porque creo que hoy con los neumáticos medios se veía bien para nosotros. Podríamos haber sumado uno o dos puntos, por lo que es muy frustrante para nosotros", finalizó.

