Menos de un mes después de anunciarse su salida de la escudería Alpine, Jack Doohan fue confirmado como nuevo piloto de reserva de Haas para la temporada 2026.

El piloto australiano cumplió esa misma función en Alpine en 2023 y 2024, antes de asegurarse un rol como titular para 2025 y debutar en la Fórmula 1 con el equipo de Enstone en la cita final de 2024, el Gran Premio de Abu Dhabi.

Sin embargo, Doohan fue desplazado de su lugar como piloto titular de Alpine después de seis grandes premios disputados en la temporada pasada y fue reemplazado por Franco Colapinto desde el Gran Premio de Emilia Romagna en adelante.

Doohan se mantuvo como piloto de reserva de Alpine durante el resto del campeonato 2025 antes de anunciarse su desvinculación en enero de este año.

Desde entonces se había especulado con la posibilidad de que Doohan siguiera ligado a la Fórmula 1 a través de Haas, en particular porque a finales del año pasado el piloto de 23 años realizó pruebas en la Super Fórmula con Kondo Racing, equipo vinculado a Toyota, que a su vez ahora es patrocinador principal de Haas.

Sin embargo, Doohan finalmente no llegó a un acuerdo con Kondo Racing tras chocar tres veces durante sus pruebas en Suzuka en diciembre, pero sí consiguió cerrar un contrato con Haas para unirse a Ryo Hirakawa como piloto de reserva del equipo.

"Estoy encantado de unirme a TGR Haas F1 Team", dijo Jack Doohan. "Es el lugar ideal para continuar mi carrera en la Fórmula 1. Quiero agradecer al equipo por darme la oportunidad de crecer y afrontar juntos el gran desafío de 2026. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar con el equipo y colaborar en una temporada exitosa".

"Personalmente estoy muy entusiasmado de que Jack se una a nuestro equipo, teniendo en cuenta la solidez de su currículum deportivo y, por supuesto, su experiencia como piloto de reserva en la Fórmula 1", declaró Ayao Komatsu, director del equipo TGR Haas F1 Team.

"La dedicación que se requiere para mantenerse afilado y preparado para correr, al mismo tiempo que se aprende cómo funciona el equipo y demás, es un desafío para cualquier piloto, especialmente para alguien que claramente sigue con muchas ganas de volver a competir a este nivel. He disfrutado conocer a Jack y esperamos darle la bienvenida al equipo y beneficiarnos de sus aportes".

De momento Haas no aclaró si Doohan formará parte de sesiones de pruebas oficiales de la Fórmula 1 durante la temporada 2026, tal como sucedió con Hirakawa, ya que el japonés realizó varias FP1 a lo largo del año pasado.