Por qué Jeff Gordon rechazó dos veces a la Fórmula 1

Con cuatro títulos de la NASCAR Cup Series en su haber, Jeff Gordon es una de las leyendas absolutas de categoría estadounidense. Y fue tanto su éxito que hasta llamó la atención del ex jefe de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, quien se mostró interesado en llevarlo a la máxima categoría para elevar el interés de la misma en los Estados Unidos.

De hecho, Gordon llegó a mantener varias conversaciones con posibles equipos, pero finalmente decidió quedarse en terreno conocido.

"Si me hubieran dado la oportunidad en un coche adecuado, habría sido difícil decir que no. Pero mi experiencia no era como piloto de Fórmula 1", explicó en el podcast Beyond the Grid. Gordon creció corriendo en óvalos y pistas de tierra y las carreras en circuitos mixtos eran prácticamente algo desconocido para él.

En 2003 Gordon intercambió coches con Juan Pablo Montoya en una prueba en Indianápolis. Allí condujo el Williams FW24 del colombiano, lo cual recuerda como una experiencia increíble, y luego hubo incluso conversaciones con el jefe del equipo, Frank Williams, para la temporada 2004 que según Gordon fueron más serias de lo que esperaba. "Pero sentí que la montaña era demasiado alta para mí", razonó.

Gordon quedó fascinado al conducir el Williams y recuerda cómo lo sorprendió la capacidad de frenado del monoplaza.

"Creo que hay seis referencias de frenado antes de la curva 1 en Indianápolis, y en el coche de NASCAR no llegaba ni a la sexta, pero en el de Fórmula 1 llegué a la primera, tal vez incluso más allá. La potencia de frenado era increíble", dijo.

2003 durfte Gordon sein Cockpit mit Juan Pablo Montoya tauschen Foto: Motorsport Images

Debido a las dimensiones del cockpit, el estadounidense no pudo utilizar el sistema HANS, bastante novedoso en aquel momento, para sujetar su cuello: "Lo necesitaba para frenar. Mi cuello no podía sostenerse. Quería frenar tarde, pero mi cabeza se iba hacia el volante", recuerda. Debido a esto, no pudo aplicar la máxima fuerza de frenado: "Mi cuello no podía soportar eso".

Es por esto que el piloto de NASCAR no pudo ir al límite, aunque subraya que estuvo bastante cerca en términos de tiempos de lo hecho por Montoya. "Pero estoy seguro de que él no estaba empujando y el coche tampoco estaba a plena potencia. Al fin y al cabo, no era una competición", dijo.

"Más fácil conducir un F1 que un NASCAR"

Sin embargo, una cosa que pudo decir era que el monoplaza de Fórmula 1 le pareció mucho más fácil de conducir que un bólido de NASCAR. "El coche de Fórmula 1 hace todo lo que uno quiere que haga un coche. Y quizás un poco más", explicó.

"No sé lo que habría supuesto llevar el coche al límite, pero el mero hecho de conducirlo fue mucho más fácil que en el coche de NASCAR. Más allá de que mi cuello no me seguía el juego, el coche lo hacía todo por ti. Si pisas el freno, nada se bloquea. Pisas el acelerador y está el control de tracción. Todo tiene agarre", dijo Gordon.

Vor allem die Bremsen machten dem Amerikaner damals zu schaffen Foto: Motorsport Images

El test le despertó a Gordon un gran interés por la Fórmula 1. Sin embargo, también conocía los aspectos negativos de este deporte. "La parte comercial le quita un poco de diversión. Y si no tienes un coche competitivo, no tienes ninguna posibilidad. Esos son los inconvenientes", comentó.

"La ventaja es que eres un piloto de Fórmula 1. ¿Quién no querría ser eso? Me habría encantado hacerlo, por supuesto, si hubiera la oportunidad adecuada".

Villeneuve buscó a Gordon para BAR

La conversación con Williams, por cierto, no fue la primera oferta de la Fórmula 1. Unos años antes, había estado en contacto con el recién creado equipo BAR de Jacques Villeneuve. El canadiense, que también era muy apreciado en el automovilismo estadounidense gracias a su victoria en Indy 500 y su título en IndyCar en 1995, formó parte de las conversaciones en aquel momento.

"Cuando se estaba formando el equipo, querían un piloto estadounidense y aparecí en la lista", dijo Gordon, que por aquel entonces acababa de ganar su tercer título en NASCAR en 1998.

Escuchó la oferta pero la rechazó. "Dije: 'Estoy con el mejor equipo y estoy ganando carreras y campeonatos'. ¿Y se supone que tengo que dejar todo eso atrás y básicamente empezar mi carrera de nuevo?"

"Era divertido hablar de ello, pero no era realista", recuerda hoy. "Surgieron ambas opciones, pero no salió nada porque también amo NASCAR. No me veía empezando de nuevo".

Galería: Las fotos de aquel intercambio de Montoya y Gordon en 2003

