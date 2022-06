Jos Verstappen, enojado con Red Bull por "priorizar" a Pérez en Mónaco

Cargar reproductor de audio

La victoria de Sergio Pérez el domingo en Montecarlo tuvo un momento clave cuando el mexicano, siendo tercero en la carrera, fue el primero de los pilotos de punta en detenerse en los pits a finales de la vuelta 16 para cambiar de neumáticos de lluvia extrema a intermedios.

El mexicano imprimió un ritmo muy veloz tras su detención, lo que le permitió colocarse segundo cuando Charles Leclerc y Max Verstappen cambiaron a intermedios un par de giros más tarde. Luego tomó el liderato al momento en que Carlos Sainz hizo su pitstop para montar los lisos y lo retuvo al volver a boxes para dejar los intermedios y seguir con slicks.

A partir de allí, Pérez se mantuvo al frente el resto del gran premio hasta cruzar la meta como ganador, seguido de Sainz y de Verstappen en los puestos del podio.

Para Jos Verstappen, expiloto de Fórmula 1 y padre de Max, Red Bull debería haber hecho parar antes a su hijo en lugar de a "Checo" para darle una mejor estrategia y, eventualmente, el triunfo en Mónaco.

"Como padre, me decepcionó la carrera. El tercer puesto de Max fue muy decepcionante. Todos hemos visto que ha sido un fin de semana difícil para él. Todo comienza con el coche, que simplemente no tiene las características necesarias para su estilo de conducción. Max tiene muy poco agarre en el eje delantero. Y especialmente en Mónaco, con todas esas curvas cortas, necesitas un coche que gire muy rápido. Eso fue difícil", escribió Jos en el sitio web oficial de Max Verstappen.

"Red Bull consiguió un buen resultado, pero al mismo tiempo ejerció poca influencia para ayudar a Max a estar delante. Que haya terminado tercero, se lo debe al error de Ferrari en esa segunda parada de Charles Leclerc. El líder del campeonato, Max, no se vio ayudado en ese sentido por la estrategia elegida. Resultó ser completamente a favor de 'Checo'. Eso fue decepcionante para mí, y me hubiera gustado que fuera diferente para el líder del campeonato", agregó sin tapujos.

"Pérez ganó la carrera gracias a la primera parada en boxes. El equipo puede explicarlo como una apuesta, pero ya habían visto, por ejemplo con (Pierre) Gasly, que los intermedios eran la mejor opción en ese momento", insistió.

Jos Verstappen reconoció su parcialidad al momento de hacer este reclamo por Max, pero hizo hincapié en que es necesario tras los dos retiros que sufrió en lo que va del año el campeón reinante por problemas en su coche.

"Me hubiera gustado que fueran por Max, pero por supuesto no soy del todo objetivo. Creo que aquí se han tirado diez puntos de Max. Sobre todo con los dos abandonos que hemos tenido, necesitamos todos los puntos. No hay que olvidar que Ferrari tiene actualmente un coche mejor, especialmente en la clasificación".

De todos modos, el ex piloto de Benetton, Tyrrell y Minardi, entre otros equipos, finalizó su texto con un mensaje de felicitación para Pérez.

"Aparte de todo esto, me alegro por 'Checo'. Ganar en Mónaco es, por supuesto, algo especial y espero que lo disfrute. Y a partir de ahora, a centrarse en las próximas carreras en Bakú y Canadá".

Vale aclarar que en su columna posterior al GP de España en la web de Max, donde Pérez recibió la orden de no obstaculizar a Verstappen para facilitar el triunfo del neerlandés, Jos no hizo ninguna mención a ese hecho y señaló que Red Bull "resolvió increíblemente bien" la estrategia de su hijo.