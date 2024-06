Leclerc explica el problema que lo dejó sin tiempos en la SQ3 de Austria

Leclerc se salió de la fila mientras los diez clasificados a la SQ3 se agrupaban al final del pitlane en los minutos finales de la clasificación sprint en el Red Bull Ring, donde Max Verstappen pudo conseguir el primer puesto en la parrilla para la primera de las dos carreras de este fin de semana.

Una vez fuera de la línea rápida del pitlane, Leclerc fue capaz de poner en marcha de nuevo su SF-24 y salió a la pista para dar una vuelta de salida a la deriva del resto del pelotón.

Esto significó que cuando completó vuelta para empezar lo que habría sido su única vuelta rápida con el SQ3, la sesión ya había terminado.

Por lo tanto, Leclerc se vio confinado a la 10ª posición como el único corredor de SQ3 que no marcó un tiempo, lo que después describió como "decepcionante" a pesar de sentir que Ferrari no era "súper fuerte" de todos modos.

"No sé lo que pasó", dijo sobre lo que había causado un problema con el anti-stall y el motor en boxes. "Estaba en el pitlane, se me activó el anti-stall y luego se apagó todo".

"El equipo me ha dicho que hablaremos cuando vuelva al garaje, pero obviamente he ido directamente del coche hasta aquí, así que no lo sé".

Cuando se le preguntó qué podría haber conseguido si hubiera hecho una vuelta rápida en la SQ3, en la que su compañero de equipo, Carlos Sainz terminó quinto, Leclerc respondió: "No fuimos súper fuertes, pero definitivamente mejor que décimo".

"Así que es un poco decepcionante. Pero, sí, vamos a ver lo que pasó y mañana vamos a tratar de hacer una buena carrera sprint para tratar de volver a la parte delantera."

Tras cruzar la línea de meta un segundo después de que se encendieran las luces rojas que ponían fin a la SQ3, Leclerc exigió airadamente respuestas a su ingeniero de pista Bryan Bozzi sobre el problema.

El intercambio fue el siguiente:

Leclerc: ¿Qué demonios ha pasado, chicos?

Bozzi: Tomamos el anti-stall.

Leclerc: Ah, gracias, pero el anti-stall paró el motor. El motor se apagó.

Leclerc: No sé si te diste cuenta. No había motor. El encendido se apagó. Así que tuve que rehacerlo todo.

Bozzi: Entendido, box, y lo hablaremos dentro del garaje.