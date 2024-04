La buena racha del piloto de Ferrari de siete posiciones de salida consecutivas en la primera fila terminó en Australia, donde se clasificó quinto antes de que una penalización a Sergio Pérez le regalara un puesto.

Leclerc volvió a pasar apuros en Suzuka, donde no pudo superar la octava posición tras tener que utilizar un segundo juego de neumáticos para garantizarse pasar de la Q1.

En ambas carreras remontó hasta la segunda y cuarta posición respectivamente, pero insiste en que necesita salir más adelante en la parrilla.

"Si sólo miro el día de hoy estoy muy contento, no creo que hubiera nada que pudiéramos haber hecho mejor", dijo al ser preguntado por Motorsport.com sobre su carrera en Suzuka.

"El ritmo fue realmente bueno, la gestión de los neumáticos fue realmente buena, la comunicación fue realmente buena".

"Sin embargo, como piloto, siempre tienes que mirar lo negativo de todo el fin de semana".

"Y ya sea en Australia o aquí, el ritmo de carrera no ha sido un problema - es mi ritmo de clasificación, que no es algo a lo que he estado muy acostumbrado en mi carrera, a trabajar en mi ritmo de clasificación, porque normalmente es bastante bueno el sábado".

"Sin embargo, desde hace dos carreras seguidas, he estado en aprietos para poner los neumáticos en la ventana correcta (de rendimiento)".

"Y este es sin duda mi principal objetivo ahora en Shanghái, tratar de perfeccionar la ventana correcta, los neumáticos, y para mí ponerlos más consistentemente dentro de esa ventana. Una vez que lo haga, estoy seguro de que el ritmo volverá en la clasificación".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Leclerc insistió en que su problema actual tiene que ver con la preparación de los neumáticos.

"Al cien por cien", dijo. "Porque como he dicho, mis vueltas no han sido tan malas. Ayer (por el sábado), la vuelta que hice fue realmente buena. Pero el agarre del neumático no estaba ahí".

"Y esto es porque hago un mal trabajo en la vuelta anterior, lo que es muy frustrante, porque terminas una vuelta y estás contento. Pero en realidad no estás en ninguna parte".

"Así que tengo que centrarme en eso. Es muy fino, como muy pequeñas diferencias. Sin embargo, confío en que analizando bien los datos -tenemos una semana antes de Shanghái- y siempre que me he centrado en algo, he mejorado bastante rápido en ello. Así que no estoy demasiado preocupado".

"Pero ahora necesito dar este paso adelante para Shanghái".

El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, restó importancia a las preocupaciones de Leclerc, señalando que su sesión de Suzuka se vio comprometida por la Q1.

"No hay que sacar una conclusión sólo basándose en la clasificación", dijo el francés. "Creo que donde fallamos un poco el fin de semana con Charles ayer fue en la primera vuelta de la Q1. No hizo una mega vuelta, y tuvimos que poner el segundo juego, porque estábamos un poco en riesgo".

"Y luego pasas a la Q3, sólo tienes un juego. Y estás un poco en el pie cambiado, porque eres como, 'Si cometo un error, voy a ser décimo'. Y no tomamos el enfoque correcto en la clasificación".

"Pero ahora estoy convencido de que Charles es un competidor, es el bueno en la clasificación a una vuelta, y volverá pronto".

Presionado por la propia admisión de Leclerc de que necesita mejorar, Vasseur añadió: "Sí, es consciente sobre el hecho de que no hizo una buena clasificación ayer, y no puedes estar contento cuando tu compañero de equipo es P4, y tú eres P8".

"Pero, en general, también tenemos que analizar a fondo la clasificación, la sesión. Nos perdimos en la Q1, y luego aterrizamos al final sólo con un set en la Q3, y si terminas a una décima de la segunda fila no es un desastre como si estuvieras a seis décimas".

"Y será otro la semana que viene, tendremos dos clasificación en China, dos oportunidades para hacer el trabajo".