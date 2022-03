Magnussen explica la decisión de volver a la F1 con Haas

Cargar reproductor de audio

Después de que Haas rescindiera el contrato que tenía con el piloto ruso Nikita Mazepin, el equipo de propiedad estadounidense dio prioridad a buscar a Kevin Magnussen para saber si estaría dispuesto a volver a la parrilla de la Fórmula 1.

Aunque Magnussen ya había sido claro sobre lo mucho que había disfrutado corriendo en Estados Unidos en comparación con luchar en la parte trasera de la parrilla de la F1, él dijo que la oportunidad de regresar le cambió su perspectiva.

Preguntado por Motorsport.com sobre cuál era el atractivo de la F1 después de haber sido tan feliz en los prototipos, Magnussen dijo: "Cuando dejé la F1, creo que podría haber seguido en la F1 con otro equipo, pero habría sido un lío con muchos patrocinadores. Realmente no tenía la motivación”.

"Se me acabó la motivación de estar corriendo atrás, es lo que había hecho durante los últimos dos años. Antes estaba en el centro de la parrilla y eso era muy divertido. Pero esos dos años fueron duros desde el punto de vista de la motivación”.

“Luego me fui, hice otras carreras y conseguí podios, poles y victorias, y eso fue muy divertido".

"Estaba disfrutando y entonces Gunther me llamó y arruinó todo eso. Sentí en el estómago que quería hacerlo. No sabía que lo echaba tanto de menos, pero cuando tuve la oportunidad me dije 'sí'".

Kevin Magnussen, Haas F1 Team, and Guenther Steiner, Team Principal, Haas F1 Team Photo by: Andrew Hone / Motorsport Images

Magnussen dijo que nunca esperó que Haas le considerara como posible sustituto de Mazepin, y que incluso se fue de vacaciones tras la llamada inicial del jefe del equipo, Gunther Steiner, la semana pasada.

"Gunther me llamó hace una semana, y yo estaba a punto de ir a Estados Unidos con mi familia para pasar unas vacaciones antes de Sebring", dijo.

"Decidí ir porque pensé ‘veremos si sucede o no'. Luego llegué a Miami y Gunther me llamó y me dijo 'lo haremos', así que volví".

"Había muchas cosas que había que arreglar. Tenía un contrato con Peugeot, y con Ganassi para correr con ellos en Sebring en la carrera de 12 horas del próximo fin de semana. Pero fueron muy amables al dejarme fuera de ese acuerdo".

Un aspecto importante para atraer a Magnussen de vuelta fue la oferta de un acuerdo multianual, que garantizará cierta continuidad para el danés.

Magnussen apuntó que la condición de varios años no fue el principal factor para su regreso, pero confirmó que ayudó a hacer las cosas mucho más atractivas sabiendo que tendría un futuro asegurado.

"No era algo que dijera que tenía que exister, pero estaba contento de que lo fuera porque no hubiera tenido sentido volver por un año", dijo.

"Lo he probado, no es nuevo para mí. Regreso como es debido y Gunther dice que el equipo está motivado, que parece que está en buena forma, todo esto fue muy emocionante. Tenía muchas ganas de hacerlo”.