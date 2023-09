¿Marko es empleado de Red Bull F1 o no? La explicación de Horner

Las declaraciones de carácter discriminatorias de Marko en la semana posterior al Gran Premio de Italia donde relacionaba el rendimiento de Sergio Pérez a su lugar de origen tuvieron grandes repercusiones, e incluso le valieron una advertencia por escrito al austriaco de parte de la FIA.

Red Bull Racing también se vio envuelto en la polémica porque en ningún momento salió a condenar los dichos de Marko, algo que fue reclamado por aficionados en las redes sociales y cuestionado por Lewis Hamilton en la previa del Gran Premio de Singapur.

Al ser preguntado al respecto, Horner aceptó que los comentarios de Marko "no fueron correctos” y explicó por qué el equipo que dirige no se involucró con una declaración pública sobre el tema: "No es un empleado de Red Bull Racing, así que en términos de por qué no emitimos una declaración, él es parte del grupo más amplio de Red Bull y el Grupo emitió esa disculpa a través del canal de televisión Servus".

Sin embargo, después de estas declaraciones realizadas por Horner el viernes en Marina Bay, llamó la atención de muchos observadores que en los registros de empresas del Reino Unido, a los que se puede acceder públicamente a través de internet, tanto Horner como Marko aparecen como directores de Red Bull Racing Limited, la compañía que abarca el equipo de F1 de Red Bull.

El jefe de Red Bull fue preguntado nuevamente sobre el tema el domingo al término de la carrera en Singapur e intentó dejar en claro la relación de Marko con el equipo que la compañía de bebidas energéticas posee en la Fórmula 1.

"Su contrato es con Red Bull GmbH. No es un empleado, no está en la nómina de Red Bull Racing", dijo Horner.

"Ser director no significa que seas automáticamente un empleado, como vemos en otras empresas. Si nos fijamos en quiénes son los directores, su línea de reporte y estructura es Red Bull GmbH. Así que eso no está en nuestro libro. ¿Está claro?", finalizó.

