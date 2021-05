McLaren anuncia la renovación de Norris

Norris, de 21 años, debutó en la F1 con McLaren en 2018 en varios entrenamientos libres y disputó su primera temporada completa al año siguiente. Desde entonces ha conseguido dos podios, el último en el Gran Premio de Emilia Romagna en abril.

El británico terminaba contrato con McLaren a final de año, pero el equipo ha anunciado este miércoles antes del Gran Premio de Mónaco que habían cerrado un nuevo acuerdo multianual.

Norris seguirá en McLaren en "2022 y más allá", dejando así cerrada la alineación del equipo para las próximas dos temporadas. Daniel Ricciardo, ganador de siete grandes premios, se unió en 2021 a Norris, y el contrato del australiano finaliza en 2023.

"Estoy muy contento de haber ampliado mi relación con McLaren a partir de 2022", comentó Norris. "Llevando en el equipo desde hace casi cinco años, me siento parte de la familia aquí y no me podía imaginar comenzar la siguiente fase de mi carrera en otro lugar. McLaren ha sido un gran apoyo desde mis días en las categorías junior y realmente he disfrutado aprendiendo y desarrollándome como piloto desde entonces".

"Mi compromiso con McLaren es claro: mi objetivo es ganar carreras y ser campeón del mundo de Fórmula 1 y quiero hacerlo con este equipo. Desde que me uní en 2017, nuestra progresión ha sido constante y tenemos claros objetivos juntos para el futuro".

El director del equipo, Andreas Seidl, dijo que la decisión de ampliar el contrato de Norris fue "muy directa" para el equipo, dadas sus actuaciones y evolución desde que debutó en la F1.

"Es una parte integral de nuestro plan de recuperación de rendimiento y su historial hasta ahora, consiguiendo dos podios con el equipo en el último año, ha demostrado que es un competidor formidable en la pista", dijo.

"Al igual que él, tenemos grandes objetivos para el futuro juntos y me alegra que continuemos este viaje tanto para Lando como para el equipo".

"Con Lando y Daniel tenemos una alineación de pilotos enormemente talentosa y emocionante, y este anuncio es una gran señal del compromiso con el siguiente capítulo de McLaren a partir de 2022".

Norris se unió al programa de jóvenes pilotos de McLaren en 2017 antes de terminar subcampeón de la F2 y de dar el salto a la F1 al año siguiente. El británico consiguió su primer podio en el Gran Premio de Austria del año pasado, ayudando a McLaren a terminar tercero en el campeonato de constructores junto a Carlos Sainz.

"Estoy encantado con la ampliación del acuerdo con Lando para 2022 y más allá", dijo el CEO de McLaren Racing, Zak Brown. "Ha sido fundamental en nuestra recuperación y en McLaren estamos orgullosos del crecimiento que ha mostrado desde que comenzó con nosotros en 2017. Lando es uno de los talentos más brillantes de la parrilla de la Fórmula 1 y estamos deseando ver cómo sigue yendo a más tanto dentro como fuera de la pista".