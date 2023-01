Montoya: "¿Es 'Checo' Pérez mejor que Verstappen? La verdad es que no"

Cargar reproductor de audio

Max Verstappen tuvo una forma dominante en 2022 para ganar su segundo campeonato del mundo de Fórmula 1 anticipadamente y con un récord de 15 victorias en el año. Sin embargo, el inicio no fue del todo sencillo para él, ya que no se sentía del todo cómodo en el RB18.

Sergio Pérez, por su parte, sí estaba a gusto con el monoplaza y lo aprovechó para darle pelea a su compañero en el arranque del año con resultados destacados, como la pole position en Yeda o la victoria en Mónaco.

Pero una vez que el coche de Red Bull comenzó a estar a gusto de Verstappen, ni "Checo" ni nadie pudo frenarlo en su camino al título. Con esos antecedentes, el bicampeón arrancará como favorito la nueva temporada, según lo analizó Juan Pablo Montoya en una entrevista con Motorsport.com.

"Yo diría que son bastante altas", dijo el colombiano sobre las chances de Verstappen de cara a 2023.

"Creo que Max está ahora mismo en una situación mental muy buena. Sabe que puede ganar a cualquiera. Cuando estás en esa posición y tienes el equipo para hacerlo, es bueno y él está haciendo el trabajo. El año pasado tuvo que mejorar su juego. Si nos fijamos en Checo a principios de año, dio un paso de gigante. Y Max tuvo que dar lo mejor de sí. Y cuando lo hizo, fue genial verlo".

Montoya continuó con su análisis de la pasada temporada y comparó a Pérez con Verstappen, a la vez que destacó la capacidad de desarrollo de Red Bull a lo largo del campeonato para darle a Verstappen lo que necesitaba para lucirse.

"Si nos fijamos en el comienzo del año, cuando Max no se sentía cómodo y 'Checo' podía conducirlo (al Red Bull), 'Checo' era más rápido que él. ¿Es 'Checo' mejor piloto que Max? La verdad es que no. Es muy buen piloto, pero no creo que esté al nivel de Max. Pero él podía conducirlo y Max no. Y ahí es donde el equipo hace un trabajo realmente bueno. Entienden lo que necesita y lo mejoran. Aquí es donde creo que se pone realmente genial. Lo que Red Bull siempre ha hecho bien es la cantidad de progreso que hacen con el coche. Realmente pueden desarrollar el coche. Lo mismo que Mercedes. La tasa de desarrollo de los coches en comparación con cualquier otro equipo, están en una liga diferente", consideró.

Preguntado por las chances de Charles Leclerc de vencer a Verstappen en la próxima temporada en caso que Ferrari logre dejar atrás sus problemas de 2022, Montoya igual ve al de Red Bull como favorito en la pelea, e incluso piensa que el monegasco no tiene asegurado ser más rápido que Carlos Sainz, su compañero de garaje.

"Yo no diría que está al mismo nivel. Porque creo que Charles es muy bueno, pero Max tiene más experiencia. Y creo que cuanta más experiencia y más victorias, y con los campeonatos ahora en su haber, eso le quita mucha presión", dijo.

"Así que para Max ganar el campeonato es mucho más fácil que para Charles. Porque Charles iría por su primero. Y a decir verdad, si Carlos puede estar cómodo en el coche, creo que puede hacer un muy buen trabajo. Si nos fijamos en los coches viejos al final del año, no el año pasado, sino el año anterior, Carlos le estaba ganando a Charles cada semana. Así que todo depende de la comodidad del piloto en el coche", finalizó el ganador de siete grandes premios de F1.

