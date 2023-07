El dardo de Norris a Pérez y Verstappen: "¿De qué se quejan?"

Los excesos a los límites de pista en el Red Bull Ring han sido el tema del día en una jornada de viernes donde dirección de carrera eliminó un total de 47 vueltas por este asunto solamente durante la sesión de clasificación.

Sergio Pérez, quien perdió sus tres vueltas de la Q2 y quedó condenado a iniciar el domingo desde la 15º posición, se mostró molesto porque considera su exceso en la última curva de su vuelta final se debió a que se encontró con Alexander Albon y eso no fue considerado por los comisarios.

"Hay muchas cosas que puedo controlar y, por desgracia, con ésta, estás cerrando una buena vuelta y de repente te bloquean, y tienes una penalización", dijo.

"Creo que el sistema está mal. Es simplemente frustrante que no tengamos un buen sistema y que no seamos capaces de tener en cuenta cuando pasan estas cosas."

Pérez era consciente de que todo dependía de la última vuelta, pero reconoció que todo estaba bajo control hasta que el tráfico se interpuso en su camino.

"Estaba en una buena vuelta", dijo. "Pero de repente, en mi última vuelta, me encontré creo que con Albon, y me fui recto. No pude frenar. Creo que perdí una décima o un poco más sólo por irme recto, pero los comisarios no consideraron que estuviera bloqueado".

Max Verstappen, por su parte, se llevó una nueva pole position hoy, pero también sufrió con los límites de pista al perder sus dos primeros tiempos de la Q1 y la Q2.

"Creo que lo de hoy ha sido una tontería. Casi parecía que fuéramos aficionados, por la cantidad de vueltas que se borraban. No creo que haya sido una buena imagen. Por supuesto, la gente puede decir: 'Sí, entonces mantente dentro de las líneas blancas'. Bueno, si fuera tan fácil, puedes tomar mi coche e intentarlo", dijo el neerlandés.

Para Lando Norris, la situación de los límites del circuito en Austria no es fácil, pero cuando en diálogo con Sky Sports F1 le indicaron de las quejas de los pilotos de Red Bull, el británico lanzó que Pérez y Verstappen no deberían quejarse mucho teniendo en cuenta las bondades del RB19.

"Tienen el coche más rápido, ¿de qué se quejan?", comentó Norris con una sonrisa en el rostro.

El piloto de McLaren luego continuó y explicó cómo viven los pilotos las dos curvas finales del Red Bull Ring, donde se dieron la mayor cantidad de infracciones a los límites de la pista.

"Es a tan alta velocidad. La penúltima curva es en séptima marcha, se frena un poco, se levanta un poco. Estás juzgando las cosas por 'esto' y si tocas el bordillo o pasa algo en medio de la curva, se acabó el juego. Lo mismo pasa en la última curva, si te equivocas al entrar, si te pasas de este punto, se acabó el juego. Así que es muy difícil comprometerse a tal velocidad y la consecuencia es esa", detalló.

