Ocon, otra vez afuera en la Q1: "Solo el coche de Bearman funciona como debería"
Ocon no ha tenido el mejor comienzo de fin de semana en el Gran Premio de Bélgica, ya que actualmente está sufriendo problemas no resueltos que le están costando velocidad punta
Las mejores fotos del sábado del Gran Premio de Bélgica de F1
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Por quinta vez en los últimos seis grandes premios de Formula 1, Esteban Ocon no logró superar la Q1 en la clasificación, marcando el 18º mejor tiempo, aunque arrancará 17° el domingo gracias a la sanción sobre Isack Hadjar.
En el Gran Premio de Bélgica —la carrera que marcó su debut en Formula 1 hace poco menos de 10 años, con el ya desaparecido equipo Manor—, el piloto de Haas volvió a ser claramente superado en clasificación por su compañero Oliver Bearman (16º en Q1, 15º en la parrilla), que marcó un tiempo en la primera parte de la sesión casi siete décimas de segundo más rápido.
Sin embargo, pese a esta situación, Ocon no parecía especialmente enfadado, ni por radio con su ingeniera Laura Muller tras el final de la Q1 ni al hablar con los medios al salir del cockpit.
Cuando Canal+ le preguntó por su aparente calma pese a su último resultado decepcionante, Ocon dijo: "No, no, [no estoy especialmente enfadado] porque sabíamos que iba a ser una sesión difícil".
El ganador del Gran Premio de Hungría de 2021 explicó que su VF-26 está sufriendo un problema de velocidad punta que el equipo parece incapaz de resolver.
Esteban Ocon, Haas
Photo by: Marc Fleury
"El equipo estaba bastante contento con mi vuelta porque estamos perdiendo muchísimo en las rectas", explicó. "Estamos perdiendo más de cinco décimas en las rectas, así que inevitablemente, con este problema que no hemos podido solucionar desde el inicio del fin de semana, es complicado. Así que intentamos quedarnos un poco más cerca del rebufo para ver si podíamos minimizar el problema en el último intento.
"La vuelta fue decente; he hecho muchas vueltas así aquí, y siempre ha funcionado, [a veces] en Q3, siempre haciendo buenas vueltas: quinto el año pasado, por ejemplo", recordó, al tiempo que añadió que también sufría un problema que le hacía perder un poco de carga aerodinámica en la parte trasera.
"Así que fue complicado; además de eso también tenemos un problema de carga en la parte trasera del coche, así que es bastante inestable. Hemos estado sufriendo desde el inicio del fin de semana; sabíamos que iba a ser complicado, no había mucho más que pudiéramos hacer".
Cuando le preguntaron si había ayudado a su compañero dándole rebufo, Ocon lo negó.
"No. En el pit lane, salimos del mismo lado, así que eso le favorece el 80% de las veces", sonrió. "Pero no. De hecho, mantenemos el mismo orden.
"Tenía tres coches delante de mí —[Liam] Lawson y yo estábamos aproximadamente a la misma distancia por detrás— y, sí, por desgracia, estoy perdiendo esos 3–4 km/h en comparación con donde deberíamos estar… Solo el coche de Ollie funciona como debería, así que así son las cosas".
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