¿Merece Raikkonen continuar en la Fórmula 1 para 2021?

Es fácil ver cuando un piloto de los equipos líderes de la Fórmula 1 está teniendo éxito o fallando (borre lo que corresponda). En 2020, con la no oficial "Clase A" de la categoría reducida solamente a Mercedes y Red Bull, se destaca cuál de los cuatro pilotos suele estar ausente del podio.

En la apretada parte media de la parrilla, la "Clase B", es más difícil ver quién brilla realmente, pero las hazañas de llegar a Q3 y anotar puntos lo hacen más sencillo. Son hechos tangibles. Pero en el fondo de la parrilla, que bien podríamos llamar la "Clase C" de la F1, es fácil perderse en la rutina de salir de la Q1.

Para los pilotos de Haas, Williams y Alfa Romeo es el mejor indicio de una actuación destacada este año. En lo que va de temporada, George Russell lo ha conseguido cinco veces y en el caso de Raikkonen, el finlandés pudo salir de la Q1 por primera vez este año en el GP de España y luego repitió en Monza y Mugello, alinéandose 13° en la parrilla del GP de la Toscana, lo mejor para él en 2020.

Kimi Raikkonen celebra un triunfo con McLaren. Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Eso está muy lejos de los años de gloria de Raikkonen: cuando logró victorias impresionantes y perdió campeonatos por la falta de fiabilidad en McLaren, cuando consiguió el título en Ferrari, cuando sorprendió a los equipos top con grandes carreras en Lotus, y cuando intentó pero no pudo recuperar la magia en la Scuderia, aunque consiguió 25 podios y una victoria más vestido de rojo.

A finales de 2018 firmó por lo que entonces se llamaba Sauber, después que Ferrari finalmente diera por terminada su segunda etapa con el equipo y promoviera a Charles Leclerc, proveniente justamente del equipo suizo. El movimiento tenía sentido: Raikkonen amaba correr en la F1 y el equipo quería a alguien con experiencia para ayudar a impulsarlo hacia adelante, lo que encontró en un piloto familiarizado con el equipo, ya que con él había debutado en F1 18 años antes.

El año pasado anotó 43 puntos en una clásica campaña de ascenso y descenso en la parte media de la parrilla, pero la actual temporada ha sido dura. La tarea ahora es salir de la Q1, con Alfa Romeo (como Haas) repentinamente atascado por el déficit del motor Ferrari.

"Obviamente somos demasiado lentos", dijo Raikkonen al comenzar la temporada. "¿Dónde nos equivocamos? Supongo que en el diseño del coche.

"Esperábamos estar donde empezamos el año pasado, obviamente estábamos mucho mejor comparados con otros equipos. Este año definitivamente no es el que esperábamos, así que algo ha ido mal".

"Obviamente necesitamos mejorar la carga aerodinámica, tener una carga aerodinámica eficiente. El motor también, pero es lo que es. Si tenemos el mejor coche, el mejor chasis, deberíamos estar ahí arriba pero obviamente no lo tenemos, así que tenemos que mejorar en ese lado. La parte difícil es siempre que no es una solución fácil, no es la solución más rápida, lleva tiempo. Pero con suerte, paso a paso, podremos darle la vuelta".

"Necesitamos una aerodinámica más eficiente y (para) ir más rápido en cada curva. El balance puede ser bastante bueno pero el tiempo de vuelta no está ahí. Por lo tanto, no es fácil decir lo que necesitamos, pero la parte más difícil de la F1 es probablemente la aerodinámica, por lo que no es una solución fácil".

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Esta temporada Raikkonen había comenzado claramente perdiendo con Giovinazzi en clasificación, con un 4-1 a favor del italiano hasta después de los cinco primeros grandes premios, pero el finlandés logró cambiar eso hasta un 5-5 a barriendo con Giovinazzi desde España hasta Mugello, antes de ser superado en Sochi el pasado fin de semana.

En las carreras en las que ambos pilotos llegaron al final, el duelo interno de Alfa Romeo se inclina claramente a favor de Raikkonen por 5 a 2 (13.4 es el promedio de llegada del finlandés contra 14.9 del italiano), si bien comparten el mejor resultado final: un noveno puesto para cada uno.

Mirando en detalle la "Clase C", Raikkonen terminó como ganador entre los Alfa, los Haas y los Williams en cinco oportunidades en lo que va del año.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El pasado fin de semana en Sochi, Raikkonen igualó a Barrichello en el récord de más grandes premios disputados con un total de 323 cada uno y, de no haber sorpresas, lo superará en la siguiente ronda en Nurburgring, pocos días antes de cumplir 41 años.

Raikkonen aún no tiene definido -al menos públicamente- qué hará en 2021 y el jefe de Alfa Romeo, Frederic Vasseur, dijo en septiembre que el plan es aguardar la decisión del campeón 2007 antes de hacer una movida.

El mercado de pilotos presenta nombres que bien podrían seducir a la escudería de Hinwil, como el de Sergio Pérez, quien debutó con Sauber en 2011, y el de Nico Hulkenberg, quien elevó sus acciones luego de su regreso para las carreras de Silverstone como sustituto de "Checo" y es conocido de cerca por Vasseur.

El otro asiento de Alfa lo elige Ferrari, que tendrá que decidir entre prolongar la carrera de Giovinazzi o, lo que parece más probable, promocionar uno de sus pilotos junior que actualmente lucen en la Fórmula 2 y pronto estarán probando en la F1: Mick Schumacher, Callum Ilott y Robert Shwartzman.

Gracias a las medidas de ahorro que motivó el coronavirus, Alfa Romeo enfrentará una situación similar en cuanto a rendimiento en 2021 antes del gran cambio reglamentario que entrará en vigencia en 2022. Así que, la mayor pregunta es seguramente la motivación de Raikkonen y si quiere seguir en la parte trasera de la parrilla, debiendo conformarse con llegar a la Q2 o ser noveno como resultados destacados.

Raikkonen es conocido por no perder el tiempo en tareas que no le gustan, por lo que debe decidir si eso es precisamente en lo que se ha convertido la F1 para él. En caso de seguir, este año ha demostrado que aún tiene con qué dar pelea con las herramientas que posee.

Galería: todas las victorias de Kimi Raikkonen en la Fórmula 1

Galería Lista 2003 GP de Malasia 1 / 21 Foto de: DaimlerChrysler McLaren MP4-17D, Mercedes 3.0 V10. Inicio 7º 2004 GP de Bélgica 2 / 21 Foto de: LAT Images McLaren MP4-19B, Mercedes 3.0 V10. Inicio 10ª 2005 GP de España 3 / 21 Foto de: DaimlerChrysler McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. Inicio 1º 2005 GP de Mónaco 4 / 21 Foto de: LAT Images McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. Inicio 1º 2005 GP de Canadá 5 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. Inicio 7º 2005 GP de Hungría 6 / 21 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. Inicio 4º 2005 GP de Turquía 7 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. Inicio 1º 2005 GP de Bélgica 8 / 21 Foto de: McLaren McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. Inicio 2º 2005 GP de Japón 9 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images McLaren MP4-20, Mercedes 3.0 V10. Inicio 17º 2007 GP de Australia 10 / 21 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ferrari F2007, Ferrari 2.4 V8. Inicio 1º 2007 GP de Francia 11 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari F2007, Ferrari 2.4 V8. Inicio 3º 2007 GP de Gran Bretaña 12 / 21 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Ferrari F2007, Ferrari 2.4 V8. Inicio 2º 2007 GP de Bélgica 13 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari F2007, Ferrari 2.4 V8. Inicio 1º 2007 GP de China 14 / 21 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Ferrari F2007, Ferrari 2.4 V8. Inicio 2º 2007 GP de Brasil 15 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferrari F2007, Ferrari 2.4 V8. Inicio 3º 2008 GP de Malasia 16 / 21 Foto de: Hazrin Yeob Men Shah Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Inicio 2º 2008 GP de España 17 / 21 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Ferrari F2008, Ferrari 2.4 V8. Inicio 1º 2009 GP de Bélgica 18 / 21 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Ferrari F60, Ferrari 2.4 V8. Inicio 6º 2012 GP de Abu Dhabi 19 / 21 Foto de: Sutton Motorsport Images Lotus E20, Renault 2.4 V8. Inicio 4º 2013 GP de Australia 20 / 21 Foto de: LAT Images Lotus E21, Renault 2.4 V8. Inicio 7º 2018 GP de Estados Unidos 21 / 21 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Ferrari SF71H, Ferrari 1.6 V6T. Inicio 2º

Video relacionado