Una charla en un avión privado llevó al regreso de Raikkonen a Sauber

Raikkonen debutó en la F1 con Sauber en 2001, pero regresó al equipo con sede en Suiza -que ahora lleva el nombre de Alfa Romeo- el año pasado después de cinco temporadas con Ferrari.

Esto aseguró la continuidad de la carrera del campeón del mundo de F1 de 2007, y este año es probable que Raikkonen rompa el récord de Rubens Barrichello de más grandes premios disputados.

En una entrevista con Motorsport.com como parte de una serie que celebra los 50 años de Sauber en el deporte motor, el veterano director del equipo Beat Zehnder reveló que la primera charla con Raikkonen sobre el regreso a Hinwil tuvo lugar en el verano europeo de 2017.

"Estuve trabajando en eso durante mucho tiempo", dijo Zehnder. "Cuando terminó tercero en Silverstone en 2017 con Ferrari, me llevó de vuelta en su avión privado. Entonces empezamos a hablar de su futuro".

"Le dije: 'Escucha, si ya no quieres conducir para Ferrari, o si te despiden, entonces por favor contáctame. Yo lo haré posible".

"Encontraremos una manera, si estás interesado y estás motivado para volver a Sauber. Siempre hemos hablado de esto a lo largo de los años".

Ferrari informó a Raikkonen poco antes del Gran Premio de Italia en 2018 que no sería retenido para 2019, ya que su asiento lo ocuparía Charles Leclerc.

Raikkonen se puso rápidamente en contacto con Zehnder y el director del equipo Sauber, Frederic Vasseur, quienes tuvieron un trato acordado en cuestión de días.

"Cuando en Monza, en 2018, Ferrari decidió que iban a ir por Charles, tuvimos un contacto inmediato", dijo Zehnder.

"Tuvimos una reunión que fue el martes después de la carrera con Fred, Kimi y yo. Básicamente hicimos un contrato en dos horas. Bueno, un contrato... hicimos un acuerdo, ¡porque Kimi no lee los contratos!"

"A través de los años, tuvimos una conexión muy especial. En el momento de repostar, siempre le decíamos cuánto combustible teníamos al principio, y siempre teníamos una muy buena conexión entre nosotros".

Zehnder dijo que podía notar cuánto había cambiado y crecido Raikkonen en los 18 años transcurridos entre su debut en Sauber y su regreso al equipo.

"Siempre tuvo una buena sensación con el monoplaza. Ahora sabe qué cambiar en el auto, y sabe exactamente cómo cambia el comportamiento del auto cuando hace esto y aquello", dijo Zehnder.

"Su visión técnica general sobre el auto es muy, muy buena. Y es motivador y no un adorno".

"Si tienes reuniones y a veces es trabajo de los ingenieros poner las cosas mejor de lo que están, Kimi dirá: 'No, no, no, confía en mí, este camino no es el correcto, tenemos que ir en otra dirección'. Él es muy claro en sus puntos de vista".