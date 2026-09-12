Red Bull explica por qué han fichado a Robin Räikkönen, hijo de Kimi

Red Bull apuesta pronto por la próxima generación: la escudería ha incorporado a Robin Räikkönen, el hijo de once años del campeón del mundo de Fórmula 1 Kimi Räikkönen, a su programa junior. Laurent Mekies explica qué ha visto Red Bull en el joven piloto de karting y por qué el fichaje, pese a su edad, no se ha producido en absoluto sin fundamento.

Mekies subraya en primer lugar que la evaluación del talento en un piloto de once años siempre conlleva incertidumbre. "Nadie tiene una bola de cristal cuando se trata de un niño o una niña de once años. Así que somos conscientes de que es muy difícil reconocer el talento a una edad tan temprana", afirma el jefe de equipo de Red Bull en conversación con Sky.

En el caso de Robin Räikkönen, sin embargo, hubo varios puntos que convencieron a la escudería. En primer lugar están sus resultados hasta ahora. "Ya a esta corta edad ha logrado algunos éxitos bastante importantes en el karting y en las categorías en las que ha competido", explica Mekies. Por eso Red Bull llevaba ya varios meses observando de cerca su desarrollo y quedó impresionado por sus primeros éxitos.

Red Bull ve ventajas gracias a Kimi Räikkönen

Más importante aún que los resultados obtenidos hasta ahora para Red Bull es, sin embargo, la forma en que Kimi Räikkönen introduce a su hijo en el automovilismo. Gracias a ello, Robin tiene la posibilidad de acumular pronto experiencia con distintos vehículos y sobre diferentes superficies.

"Por la forma en que Kimi se ocupa de él, Robin tiene muchas oportunidades de conducir vehículos muy distintos sobre superficies muy diferentes", dice Mekies. Precisamente este enfoque puede permitir un camino de desarrollo interesante a una edad tan temprana.

Para Red Bull, de ahí surge una combinación que ha sido decisiva para el fichaje. "Creemos que un enfoque así, si se sigue ya a esta edad tan temprana, ofrece una combinación realmente interesante y un camino de desarrollo interesante para los niños", explica el francés.

Al hacerlo, también destaca expresamente el papel de Kimi Räikkönen. Su enfoque y la disciplina con la que el excampeón del mundo de Fórmula 1 acompaña el desarrollo de su hijo también convencieron a Red Bull.

Mekies: "Enorme potencial"

"Estas dos cosas juntas, y también el enfoque de Kimi, así como la disciplina con la que Kimi acompaña el desarrollo de Robin, nos han dado la confianza de que allí hay un enorme potencial cuyo desarrollo podemos apoyar", continúa Mekies.

A la pregunta de si Robin habla más que su padre, Mekies, sin embargo, tiene que discrepar. "No voy a decir que sea especialmente hablador, porque no lo es", dice el francés. En cambio, describe al joven Räikkönen como extremadamente concentrado.

"Definitivamente está extremadamente enfocado y dispuesto a aprender. Escucha e intenta absorberlo todo como una esponja", explica Mekies. Precisamente esas cualidades encajan, desde su punto de vista, con el perfil de exigencias del programa de jóvenes pilotos de Red Bull.

"Así que creemos que aporta todas las buenas cualidades que buscamos." Con ello, Red Bull apuesta pronto por otro joven piloto talentoso y ya ve hoy en Robin Räikkönen suficientes indicios como para querer acompañar su desarrollo futuro.