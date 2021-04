Renault está comprometido con la F1 "para la eternidad" con Alpine

Renault ha optado por cambiar el nombre de su equipo de Fórmula 1 por el de Alpine de cara a la temporada 2021, como parte de una revisión más amplia de las marcas y empresas automovilísticas del grupo.

El nombre Alpine hará su debut oficial en la F1 este fin de semana en el Gran Premio de Bahréin, con los pilotos Fernando Alonso y Esteban Ocon.

El cambio de marca supone el último gran giro para la escuadra con sede en Enstone, que ha actuado de forma intermitente como equipo oficial de Renault en la F1 a lo largo de los años. Ahora es el único equipo que compite con unidades de potencia Renault después de que el último cliente del fabricante, McLaren, cambiara a motores Mercedes después de la temporada pasada.

Pero Luca de Meo, que asumió el cargo de director general de Renault el pasado mes de julio y ha supervisado la "Renaulución" del grupo, dejó muy claro que la F1 seguía siendo una parte fundamental de su imagen de cara al futuro, a pesar de la presión para reducir costes.

"En cuanto al compromiso de Renault, es cierto que hemos ido de un lado a otro, pero siempre hemos estado ahí, durante 44 años, como productor de motores, o de motores y chasis, con nuestra marca", dijo de Meo a un grupo reducido de medios, entre los que estuvo Motorsport.com.

"Soy un hombre de coches, así que cuando llegué a liderar Renault, me dije a mí mismo: 'No voy a ser el que detenga 44 años de historia de Renault. No voy a ser ese tipo".

"Así que mientras yo esté aquí, la gente de la Fórmula 1 no tiene que preocuparse. Solo tienen que trabajar para crear un modelo de negocio rentable, ganar carreras, etc, y tener una buena imagen para la empresa".

"Pero está muy claro. Uno de los mensajes por mi parte es que estamos aquí, digamos, para la eternidad, con Alpine en la Fórmula 1. Porque la F1 es la columna vertebral de Alpine. Está en el centro de la empresa".

Alpine ha esbozado un plan para convertirse en una marca de coches de calle totalmente eléctricos en el futuro, y De Meo ha dicho que ve la empresa como una mezcla de un "mini Ferrari" y un "mini Tesla".

De Meo explicó que quería que la F1 fuera tan importante para la marca Alpine como lo es para Ferrari, a pesar del impulso de la electrificación en el lado de la automoción.

"En Ferrari, quitas la Gestione Sportiva, y Ferrari es una cosa diferente, es lo mismo [para Alpine]", dijo de Meo.

"Es un mini Ferrari, y con toda la humildad, tengo que decirlo, pero es una mezcla de un mini Ferrari y un mini Tesla, porque vamos a proponer coches eléctricos al consumidor".

"Vamos a intentar crear una experiencia de cliente completamente nueva, con la red, con los servicios, etc. Es una buena oportunidad para experimentar".

