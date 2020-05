Senna ganó su tercer y último mundial de F1 con McLaren en 1991, pero acababa contrato a finales de ese año y estaba valorando sus opciones.

Se sabía que a Senna le interesaba fichar por Williams, pero no lo hizo hasta 1994, año en el que perdió la vida por su terrible accidente en San Marino, cuarta carrera del curso.

Ahora ha surgido que Senna podría haber cambiado de equipo ya en 1992, cuando llegó al Gran Premio de Bélgica de ese año con la opción de firmar con Williams o renovar con McLaren.

"Ayrton quería ir a Williams, pero era leal a Honda", reveló el ex manager de Senna, Julian Jakobi, en el último podcast de Beyond the Grid.

"Su instinto era ir antes a Williams, pero fue leal en particular con el Sr. [Nobuhiko] Kawamoto, que era el presidente de Honda".

"Estaban muy unidos, porque Honda básicamente había llevado a Ayrton a McLaren en 1988, y habían ganado tres mundiales juntos".

"Incluso a finales del 91, cuando ganó el tercer campeonato, sabía que el Honda ya no era lo que había sido, y estaba preocupado por el futuro".

Jakobi esperaba que Senna firmara un acuerdo con Williams antes de la carrera en Spa, pero el brasileño cambió de opinión de la noche a la mañana después de una llamada con el presidente de Honda, Kawamoto.

"Recuerdo que fui a Spa con dos contratos para Ayrton, uno de McLaren y otro de Williams. Creo que Ayrton sabía que debería haberse ido a Williams", comentó Jakobi.

"Teníamos los dos contratos listos para firmar. Y el domingo por la mañana creíamos que iba a firmar con Williams".

"Pero luego habló con Kawamoto durante la noche de Japón, y el domingo por la mañana dijo: 'Me voy a quedar otro año'. Así que se quedó en McLaren para el 92".

Williams dominó la temporada de 1992 con Nigel Mansell logrando nueve victorias y 14 poles en 16 carreras. Senna consiguió solo tres victorias, siendo cuarto en el campeonato.

Jakobi cree que si Senna hubiera fichado por Williams para 1992, Mansell no habría sido piloto del equipo.

"Podría haberse ido ya en 1992, y Nigel probablemente no habría estado ahí", dijo Jakobi.

"Y ese fue el año en el que ganó el campeonato. Pero cuando Ayrton rechazó la oferta, Mansell se quedó. Así que Kawamoto lo persuadió para que se quedara y que Honda siguiera comprometido".

"Fue una decisión realmente difícil. Y al final lo decidió solo él. Todo lo que nosotros hicimos fue darle ambas alternativas. Al final, eligió la lealtad".

Honda finalmente se retiraría de la F1 después de la temporada 1992, lo que llevó a Senna a tomarse un curso sabático en el 93 como había hecho Alain Prost el año anterior anterior.

"Honda decidió dejarlo, y se lo dijeron a Ayrton creo que tres meses antes que Ron [Dennis], y se quedó destrozado", recuerda Jakobi.

"Luego tuvimos que buscar otra cosa para el año siguiente. ¿Cómo de cerca estuvo de no competir en 1993? La respuesta es que bastante".

