Steiner: los comentarios de Andretti no le ayudan en Fórmula 1

Desde hace varios meses, Michael Andretti confirmó que su objetivo era tener un equipo propio en la Fórmula 1, e incluso dijo estar 100% de acuerdo con tener que pagar los casi 200 millones de euros que por reglamento debe abonar cualquier fabricante que quiera empezar desde cero un proyecto en la Fórmula 1 actual.

Sin embargo, sus ambiciosos planes no parecen haber sido recibidos con los brazos abiertos por parte de los máximos dirigentes de la categoría, que hasta el momento han puesto muchas más pegas que facilidades a dicho proyecto, para disgusto de Michael.

Andretti ya cuenta con su propio equipo en la IndyCar, la Fórmula E, la Extreme E y los Supercars australianos, entre otros campeonatos, por lo que su compromiso e integridad están fuera de cualquier duda. No obstante, algo sigue sin gustar a la cúpula de la Fórmula 1.

En las últimas entrevistas en las que Michael Andretti ha mencionado su proyecto relacionado con la máxima categoría del automovilismo, se ha mostrado muy crítico con los dirigentes de la F1 y, según algunos expertos, incluso ha llegado a excederse con algunos calificativos.

Gunther Steiner, director de la que por ahora es la única escudería estadounidense de la Fórmula 1, Haas F1 Team, criticó la actitud de Michael y explicó que si realmente su deseo es hacerse con una plaza para establecer su propio equipo, este no es el camino correcto.

"No sé qué pretende con estos comentarios, pregúntale al propio Michael. Personalmente no creo que sean demasiado constructivos y, sinceramente, no creo que le ayuden".

"No les permitirán avanzar con su proyecto de ninguna manera si continúan así, pero bueno, cada uno toma sus propias decisiones en la vida", añadió el italiano.

Michael Andretti, Mario Andretti y Zak Brown, Director Ejecutivo, McLaren Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Hablando más concretamente sobre los preparativos de Andretti para entrar a la Fórmula 1, que ya ha presentado una solicitud oficial a la FIA y ha llegado a un acuerdo con Renault para montar sus motores, Steiner añadió: "No es nuestro trabajo darle o no la licencia. Nosotros tenemos nuestra opinión al respecto, pero no decidimos nada. No sabemos qué escribieron en su solicitud".

El objetivo de Michael Andretti, que ya estuvo en conversaciones con Sauber para hacerse cargo del equipo Alfa Romeo recientemente, es crear su propia estructura e iniciar su andadura en 2024, por lo que para cumplir con estos plazos, deberían recibir una respuesta oficial en los próximos meses, algo que en estos momentos no parece muy cercano.