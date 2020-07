Vettel aceptará órdenes a pesar de dejar Ferrari

En mayo, Ferrari anunció que el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 se marcharía del equipo al final de la temporada 2020, siendo reemplazado por Carlos Sainz.

En la víspera del arranque del Gran Premio de Austria, Sebastian Vettel reveló que Ferrari no le presentó una oferta de renovación y que le sorprendió la llamada informándole de su salida.

La tensión entre Vettel y Charles Leclerc fue en aumento durante 2019 hasta el punto que ambos se tocaron en Brasil y Ferrari tuvo que intervenir.

A pesar de haberse hecho oficial su salida de Ferrari, Vettel asegura que no ha cambiado su postura respecto a las órdenes de equipo si surge la situación.

“Creo que este año es muy difícil de responder, porque no sabemos qué tipo de temporada tendremos. Todavía no sabemos lo competitivos que seremos”, dijo Vettel.

"Seguramente, si la situación se presenta y tiene sentido, es de esperar que ambos pilotos se ayuden mutuamente. No creo que influya que termine contrato y me vaya del equipo".

“Pero, al mismo tiempo, estás compitiendo por ti mismo. No se trata de hacerle la vida más fácil a Charles en pista e ir saludándolo. Hemos luchado entre nosotros en el pasado y seguiremos haciéndolo".

Leclerc coincide en que no habrá cambios en la forma de gestionar las órdenes de Ferrari, recalcando el trabajo en equipo.

"No creo que cambie respecto a otras temporadas", dijo Leclerc. “El año pasado peleamos entre nosotros, y a veces también hay que funcionar como un equipo, conducir como un equipo y trabajar como un equipo, lo cual siempre es muy importante".

“Es muy beneficioso para nosotros trabajar en equipo. Habrá alguna situación en la que que está claro que tendremos que trabajar en equipo".

Leclerc señaló que a pesar de algunas situaciones con Vettel el año pasado, siempre ha notado respeto entre ellos.

"He aprendido mucho con Seb como compañero de equipo y seguiré haciéndolo hasta el final de la temporada", dijo Leclerc. "No solo como piloto, también como persona. Tuvimos nuestras batallas en pista y, a veces, no terminó como queríamos, pero siempre hubo respeto fuera de la pista".

Disfruta las fotos del viernes del GP de Austria:

Galería Lista Lance Stroll, Racing Point RP20 1 / 26 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 2 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 3 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Los mecánicos de McLaren calientan antes de la acción 4 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL35 5 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Romain Grosjean, Haas F1 Team VF-20 6 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull Racing practica pitstops 7 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000, Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 8 / 26 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 9 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 10 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 11 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Red Bull Racing practica pitstops 12 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images McLaren practica pitstops 13 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kimi Raikkonen, Alfa Romeo Racing C39 14 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El coche de Alex Albon, Red Bull Racing RB16, en el pitlane 15 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Daniil Kvyat, AlphaTauri AT01 16 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alex Albon, Red Bull Racing RB16 17 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alerón delantero de Lando Norris, McLaren MCL35 18 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo Racing C39 19 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 20 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Alerón delantero del coche de Alex Albon, Red Bull Racing RB16 21 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alerón delantero del coche de Alex Albon, Red Bull Racing RB16 22 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images El coche de Alex Albon, Red Bull Racing RB16, en el pitlane 23 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Kevin Magnussen, Haas F1 Team VF-20 24 / 26 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images El coche de Lando Norris, McLaren MCL35, en el pitlane 25 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Red Bull Racing practica pitstops 26 / 26 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

