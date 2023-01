VIDEO: El extremo entrenamiento de Leclerc; nieve, gimnasio y escalada

Cargar reproductor de audio

Charles Leclerc quiere pelear por el campeonato del mundo de la Fórmula 1 en el 2023 y mientras espera que Ferrari haga su trabajo en la parte mecánica ofreciéndole un coche capaz de pelear ante el Red Bull, él realiza un entrenamiento extremo que incluye horas en la nieve.

A través de un video que ha publicado en su canal de YouTube, Leclerc ha exhibido la forma en que está realizando un entrenamiento que parece salir de lo convencional y enfocándose en actividades que van más allá del trabajo en el gimnasio.

"Estoy bien. Quizá esté un poco más gordo”, dice Leclerc al iniciar el video donde muestra sus actividades como el esquí de fondo, resistencia bajo tensión o escalada en muro, actividades que le sirven para mejorar la concentración y la coordinación.

“Hay días en los que no tengo muchas ganas de entrenar, pero sé que es parte del juego. Si quiero ganar, es fundamental estar entrenado. En 2022 no logré ganar el título, pero planeo hacerlo este año. Esto me motiva mucho", dice un Leclerc quien también muestra sus momentos de recreación con un vehículo de Alfa Romeo conduciéndolo en la nieve.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Al ejercicio en el exterior se suma el tiempo en el gimnasio bajo el entrenamiento de Andrea Ferrari, su preparador físico con quien realiza levantamiento de pesas, flexiones, las cuales no parecen agradarle, y ejercicios de estiramiento.

"Debo tener mucha intensidad enseguida. Este es el momento en el que debo intentar estar arriba porque así, durante la temporada, tendré menos tiempo libre para dedicarme a una trabajo parecido", señaló Leclerc al hablar de por qué la intensidad de su entrenamiento en este momento.

Su entrenador destacó que este trabajo no se repetirá en la campaña, en especial ante el difícil calendario de 2023, por eso es clave la exigencia antes de llegar a los test en Bahréin.

"Este es el momento más importante de la temporada. Durante el período de las carreras los ejercicios son diferentes, pero es hora de construir la base para los próximos meses”, expresó Ferrari.