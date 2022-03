VIDEO: Netflix muestra adelanto de Drive to Survive 2022

Cargar reproductor de audio

La Fórmula 1 y Netflix lanzaron a primera hora del lunes (28) el primer tráiler de la cuarta temporada de la aclamada serie Drive to Survive, que muestra los entresijos de la categoría reina del automovilismo mundial. El lanzamiento se adelanta a la llegada de la nueva saga de episodios a la plataforma, prevista para el 11 de marzo.

El vídeo, que dura poco más de un minuto, evita mostrar qué temas se tratarán a lo largo de la temporada, pero aporta grandes imágenes de la misma, como el accidente entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en Silverstone o el accidente de Nicholas Latifi en las últimas vueltas de Abu Dhabi, crucial para que el holandés ganara el título.

Como se esperaba, Mercedes y Red Bull fueron los principales protagonistas, debido a la intensa disputa por los títulos de 2021.

Mira el video del trailer:

"La cuarta temporada volverá a llevar a los fans entre bastidores para que sean testigos de primera mano de cómo los pilotos y los equipos se preparan para luchar por la victoria en una de las temporadas más dramáticas del deporte hasta la fecha", decía un comunicado de la F1 y Netflix publicado a principios de este mes.

"Prepárate para sumergirte en feroces rivalidades, podios inesperados y la intensa batalla por el título entre Mercedes y Red Bull, ya que la presión alcanza su nivel más alto dentro y fuera de la parrilla".

La serie volverá a ser producida por Box to Box Films, con el ganador del Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna) y Paul Martin (Diego Maradona) como productores ejecutivos.

El éxito de las tres primeras temporadas de Drive to Survive contribuyó a elevar el perfil global de la F1 y a atraer a la audiencia de todo el mundo, gozando de especial éxito en Estados Unidos. La tercera temporada convirtió a la serie en la más vista de Netflix tras su lanzamiento y logró la rara hazaña de superar a la primera en términos de audiencia.

Un año más, los equipos de filmación se han instalado en los circuitos de carreras, capturando imágenes entre bastidores y cubriendo muchas de las historias fuera de la pista.

Esta será la primera temporada de Drive to Survive que contará con un enfrentamiento por el campeonato, entre Verstappen y Hamilton en Abu Dhabi antes de su dramático y polémico final. No se espera que el neerlandés participe directamente en la serie después de revelar el pasado mes de octubre que no volvería a conceder entrevistas a Netflix porque "creaba rivalidades".