López espera un Le Mans "mucho más peleado" que en años anteriores

El argentino José María López se encuentra a días de su sexta participación en las 24 Horas de Le Mans, la joya de la corona del FIA World Endurance Championship (WEC), competencia que finalmente logró ganar el año pasado junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi luego de un par de duras frustraciones en el circuito de La Sarthe.

Pese a haber cumplido ese deseado objetivo en 2021, "Pechito", de 39 años, está con la motivación intacta para sumar otro éxito a su rico historial en el automovilismo, aunque destaca que "no siento la mochila o el peso que sentía todos los años anteriores, especialmente cuando se nos había escapado un par de veces la victoria".

El piloto cordobés dialogó en exclusiva con Motorsport.com sobre cómo afronta esta nueva edición de las 24 Horas de Le Mans, qué espera de Alpine y Glickenhaus -los rivales de Toyota en la clase Hypercar-, su futuro junto al fabricante japonés más allá de este año y sus posibilidades para competir en otra categoría, entre otros temas.

- Habiendo ganado Le Mans en 2021, ¿te sentiste diferente al llegar al circuito este año por primera vez?

"Se siente diferente en el sentido de que no siento la mochila o el peso que sentía todos los otros años, especialmente cuando se nos había escapado un par de veces la victoria. Sabés que las balas se van acabando e intentaste muchas veces, como muchos pilotos reconocidos, 10, 15 veces y hay pilotos que nunca pudieron ganar. Entonces un poco fue sacarse ese peso de haber logrado la victoria, pero en el sentido del trabajo, de horas de dedicación, de preparación, son las mismas y las ganas de ganar la carrera son siempre las mismas también. No importa que uno lo haya logrado, es una carrera que si te preguntan la querés ganar siempre. Cada vez que llegás acá sabés lo difícil que es, tenés que tomarlo con calma, trabajar y prepararte lo mejor que se puede y después esperar que la carrera vaya para tu lado en el sentido de que salga todo más o menos bien".

- ¿Cómo es la preparación para Le Mans, el evento más grande del año? ¿Cuándo comienza?

"Le Mans siempre está ahí, desde el momento en que nace el auto, el momento en que se termina esta carrera ya uno piensa en el año que sigue. Obviamente lo más grueso viene un mes antes más o menos o en las primeras pruebas largas a principio de año. Pero es un evento al que nosotros llegamos acá unos 10, 12 días antes. Es resistencia en un montón de cosas, horas de trabajo, tiempo con los ingenieros, preparación. En todo es una carrera mucho más larga. Entonces uno se predispone y se concentra de una manera distinta a un evento de seis horas u otra carrera menos importante que esta".

#708 Glickenhaus Racing Glickenhaus SCG 007 LMH de Olivier Pla, Romain Dumas, Felipe Derani Photo by: Marc Fleury

Alpine y Glickenhaus están conformes en cómo está armado el Balance of Performance (BoP) para este año. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que se alcanzó un buen compromiso para que haya una lucha igualada con ellos?

"Uno siempre tiene que creer y confía en la forma que la FIA maneja el BoP. Ellos tienen muchísimos parámetros que les llega de cada auto y con eso ellos pueden determinar qué darle o quitarle a cada uno de los autos para que esté todo más parejo. No es fácil, lo sabemos, no es fácil controlarlo y obviamente estos sistemas siempre abren el juego a un poco la especulación de algunos equipos. Hay muchos equipos que quizás no les importa ganar ninguna carrera en el año y solamente quieren ganar esta, entonces puede pasar que en ese sentido a veces se pueda escapar alguno o no. Te repito, hay muchos sensores igual, eso se debería ver igual si uno está guardando o especulando con algún tipo de parámetro. Con todos los sensores que tiene a disposición la FIA eso se podría ver y por eso uno confía en el trabajo de ellos. Obviamente cuando ellos deciden, deciden, son el ente fiscalizador y con lo que te toque tenés que salir y competir".

- ¿Qué tan significativo es para Toyota el cambio en la velocidad de despliegue de 120km/h a 190km/h del sistema híbrido del eje delantero?

"Es un cambio importante porque nuestro auto está diseñado con un sistema híbrido constante adelante, entonces prácticamente cuando uno lo abre a 190km/h prácticamente se utiliza en la línea recta o en algunas curvas muy rápidas. Entonces la utilización de eso es muy poca. Es un cambio grande que a nosotros nos ha perjudicado todo porque el auto está conectado a eso, entonces no es solamente eso que se cambia, sino que a través de eso nosotros tenemos un montón de cosas que se nos traslada al funcionamiento del auto, al control de tracción, la estabilidad del auto, hay un montón de cosas que cuando uno está acostumbrado a utilizar un auto con un híbrido adelante y te lo sacan complica un poco más las cosas".

- ¿Imaginás una lucha más igual este año con Alpine y Glickenhaus?

"Creo que va a ser mucho más peleado este año. Glickenhaus el año pasado se lo veía rápido quizás en una vuelta y hoy se lo ve rápido en un stint completo. Alpine ganó la primera carrera muy fácil fueron competitivos en Spa, están adelante en el campeonato por un buen margen y está andando bien. Lo que sabemos es que nuestro auto siempre encaja mejor en Le Mans porque es un auto que está diseñado y con la aerodinámica y todo lo que tiene siempre acá logramos tener un muy buen funcionamiento. En las pruebas estuvimos todos muy cerca y siempre está ese signo de interrogación de saber cuánto realmente ha mostrado el resto. Nosotros como Toyota, como un gran constructor que somos, siempre trabajamos siendo lo más claros posibles, mostrando lo que tenemos y de nuestra parte lo que se vio es lo que tenemos y por lo menos alcanzó para estar adelante en el test pero creemos que va a ser una carrera muy difícil y mucho más peleada de lo que ha sido otros años".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid de Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López Photo by: Nikolaz Godet

- Ustedes en el auto #7 siguen igual con Kamui Kobayashi y Mike Conway, mientras que el #8 tiene a un piloto nuevo con Ryo Hirakawa. ¿Eso puede significar cierta ventaja en Le Mans?

"No lo creo porque Ryo está en el equipo desde el primer momento que entré yo. Con él hice la prueba de eliminación y quedé yo pero él ya estaba en el equipo desde muy joven, ha corrido Le Mans muchas veces y ha sido partícipe de casi todas las pruebas, tiene experiencia, va muy rápido, está liderando el campeonato de Súper Fórmula. No lo vemos como una ventaja eso, en ese sentido no va a haber alguna diferencia".

- Después de Le Mans se viene el debut de Peugeot en Monza en julio. ¿Cómo crees que puede impactar eso en la categoría?

"Obviamente va a cambiar a todo. Ya empiezan a llegar los constructores. Ahora llega Peugeot, creo que más a fin de año Porsche y a partir del año que viene y el otro va a ser la categoría de la FIA con más constructores, la verdad que eso nos pone contentos porque como equipo también queremos competición, queremos rivales y que el campeonato sea lo más fuerte posible. Va a estar bueno llegar a Monza teniendo constructor fuerte, un equipo que seguramente va a andar muy bien desde el arranque, sobre todo considerando que tenemos el BoP, que más allá de que estén en ventaja o desventaja, se va a equiparar el nivel, y con el nivel de pilotos que hay siempre van a ser peleas muy interesantes".

- Como adelantó Motorsport.com, Toyota está planeando homologar un nuevo Hypercar. ¿El plan es que esto suceda en 2023 o 2024?

"Esto es algo interno. Nosotros no podemos dar mucha información al respecto porque primero tenemos que esperar muchas cosas por parte de la FIA y los reglamentos son muy acotados, así que esa es una parte técnica que en realidad no es que no pueda sino que no cabe en mí responderla. Por supuesto que todos los años se trata de mejorar los autos siempre y cuando el reglamento te lo permita y nosotros tendríamos esa ventana justo a fin de año, por eso se habla un poco de eso".

- ¿Cómo está tu situación contractual con Toyota de cara a 2023?

"Es muy temprano todavía, estamos recién en junio y sobre todo no hemos disputado la carrera más importante del año. Normalmente esas cosas recién en octubre, más hacia fin de año, se empiezan a discutir. La idea tanto mía como del equipo es no tener la cabeza en eso en este momento".

- ¿Seguís con ganas de sumar otra categoría? ¿Lo estás buscando?

"Siempre digo que quizás seis carreras al año (son pocas). Me gustaría hacer un poco más, pero no lo hago porque estoy cómodo donde estoy y también me lleva mucho tiempo, aunque sean pocas carreras, y estoy en un lugar privilegiado. Intento cuidarlo y dar lo máximo donde estoy. Pero en el caso que aparezca que me dé la posibilidad de pelear adelante, de ser protagonista, siempre y cuando sea una categoría no del nivel del WEC porque es difícil más alto que esto, pero sí algo de un buen nivel, me gustaría. Pero no me desespero. Por otro lado, siempre digo que si bien no estoy corriendo todos los fines de semana como en otro momento, tengo la posibilidad de prepararme y estar al 100% para este proyecto".

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid de Mike Conway, Kamui Kobayashi, José María López 1 / 1 Foto de: Marc Fleury