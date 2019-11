Binder estaba "perdido" antes de ir detrás de Pedrosa

Brad Binder será uno de los tres rookies en MotoGP en 2020. De hecho, técnicamente solo debutarán dos puesto que Iker Lecuona ya se estrenó en el pasado Gran Premio de Valencia. En un primer momento, el subcampeón de Moto2 iba a ser el único que iba a subir –en las filas del Tech3– pero la ruptura del contrato de Johann Zarco y el retiro de Jorge Lorenzo desencadenaron los fichajes del joven español y de Alex Marquez y el ascenso directo del sudafricano al equipo oficial de KTM.

Después de que Lecuona deslumbrase durante el fin de semana, Márquez acaparó la mayoría de miradas por su repentina contratación y el atractivo del mismo. Binder, por su parte, fue el que pasó más desapercibido y tras sufrir una caída a última hora del miércoles en el cambio de dirección de la curva 10 finalizó el test 22º y último, a 2.5 segundos de Maverick Viñales. El antiguo campeón del mundo de Moto3 se centró en los cambios que tendrá que hacer en su pilotaje.

"Principalmente las trazadas y la forma de levantar la moto a la salida de las curvas, la forma de usar el acelerador. Es una locura. Se utiliza mucho más el acelerador. Piensas completamente distinto. Cuanto más rodaba, más fácil me resultaba llegar hasta un cierto punto, pero para ir más rápido seguía haciendo las cosas mal. Se me hizo difícil", comenta Binder.

En medio de este proceso, el #33 –ha tenido que cambiar de dorsal– trata de fijarse en lo que hace su compañero Pol Espargaró, al cual trató de seguir.

"Lo hice, pero todavía va demasiado rápido. Pude hacerlo un par de curvas y luego se fue. Lo sorprendente para mí es la forma en que abre gas y cómo lo hace en el ángulo. Algunas cosas parecen locas, pero estoy seguro de que vendrán con el tiempo y con más confianza con la moto", afirma.

Pero quien le sirvió de más ayuda fue el probador de la marca, Dani Pedrosa.

"En algún momento me sentí completamente perdido. Dani estuvo bastante abierto a ayudarme. Hice mi vuelta rápida detrás de él. En todo lo que vi, fue donde me di cuenta de lo que estaba haciendo mal. Ahí me di cuenta de lo rápido que levanta en las curvas, mientras yo no lo hago tan bien", explicó.

