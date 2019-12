Historias top 2019, #5: Lorenzo y su retiro de MotoGP

Decir que la apuesta de Honda de optar por una alineación de campeones para la temporada 2019 fue contraproducente sería contrario a su tripleta de títulos - de pilotos, fabricantes y equipos - que ha logrado durante tres años consecutivos.

Pero, incluso más que los dos años anteriores, esta tripleta de títulos de 2019 es responsabilidad de un solo piloto, y aunque el enfrentamiento entre Marc Márquez y Jorge Lorenzo prometía un 'equipo de ensueño', no era más que la alineación de Benetton en la F1 en 1994 o las recientes iteraciones de los Cleveland Cavaliers de la NBA liderados por LeBron James hace un par de años.

Por supuesto, comparar a Lorenzo con 'los Cavaliers' es un evidente perjuicio. Por un lado, es un tricampeón que había domesticado y ayudado a transformar una moto recalcitrante, la Ducati Desmosedici, durante su estancia en el fabricante italiano, que probablemente habría seguido teniendo éxito si no fuera por lo que cada vez parecía más una decisión precipitada de no volver a contratarlo por parte del CEO Claudio Domenicali.

Más pertinente aún, en cuanto al potencial de Lorenzo sobre la Honda, el hecho es que nunca lo sabremos, porque prácticamente nunca estuvo en forma.

Las lesiones de finales de 2018 en su muñeca y en su pie en caídas separadas requirieron cirugías y aseguraron que no disfrutara de una tranquila fuera de temporada. Otra lesión, sufrida en un accidente de entrenamiento en enero, le obligó a abandonar el primer test de pretemporada en Sepang y le privó de una valiosa oportunidad para familiarizarse con la máquina de Honda para 2019, con la que tanto Lorenzo como el "tercer hombre" de Honda, Cal Crutchlow, obviamente estaban menos acostumbrados que en la versión de 2018, a pesar de que Márquez hizo milagros con ambas.

En la primera temporada de Qatar se produjeron más caídas de Lorenzo, lo que dejó al español -aún sin recuperarse del todo de sus anteriores sufrimientos- con el añadido de una pequeña fractura de costilla.

Las siguientes carreras ofrecieron un respiro, y aunque los resultados fueron pobres, hubo signos que sugerían que se avecinaba un gran avance. Pero el rápido doblete de una caída en los tests de Barcelona que dejó a su Honda en la cima de una barrera de neumáticos, y otra caída en Assen, que llevó al descubrimiento de una fractura en una vértebra, supuso la sentencia de muerte para el experimento Lorenzo-Honda.

Motocicleta de Jorge Lorenzo tras el accidente en Barcelona. Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tal y como reveló el tricampeón del mundo después, fue mientras estaba en la grava de Assen cuando se dio cuenta de que ya no quería hacer esto.

Se ha pasado por alto esta cuestión, explorando brevemente la posibilidad de un regreso de Ducati durante su ausencia por lesión y, finalmente, regresando a la RC213V, aparentemente con la intención de cerrar su contrato de dos años. Los resultados, sin embargo, nunca se dieron, y como el propio Lorenzo admitió, la motivación había disminuido.

"Me encanta pilotar, me encanta la competición, me encanta este deporte, pero sobre todo me gusta ganar", explicó Lorenzo. "En algún momento me di cuenta de que esto no era posible, en este corto tiempo con Honda".

Completamente inimaginable a principios de año, el anuncio de la retirada de Lorenzo en Valencia fue una ocasión trascendental pero no una sorpresa, ya que el piloto de 32 años puso fin a una sublime carrera en los grandes premios de una manera apropiadamente digna y melancólica.

Para Honda, cualquier amargura que exista sobre cómo se ha desarrollado el acuerdo con Lorenzo debe ser suavizada no sólo por el triplete de 2019, sino también por la renovación del contrato de Márquez que se espera que se produzca en los primeros meses de 2020.

La elección del novato Alex Márquez como sustituto de Lorenzo - un piloto que su hermano Marc admitió que era su elección preferida, aunque se aseguró de insistir en que no había ejercido ninguna influencia en la decisión - significa que Honda está tan metida en su piloto estrella como siempre lo ha estado.

Mientras tanto, no es el momento de que los créditos finales se utilicen en la carrera de Lorenzo en MotoGP. Por un lado, ha admitido que quiere seguir siendo un habitual del paddock en cierta medida, y por otro, esa capacidad puede ser algo tan importante como un papel de prueba con Yamaha, que se sabe que se le ha acercado con tal oferta.

Galería: Todas las victorias de Jorge Lorenzo