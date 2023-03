Márquez admite que cometió "un error grave" con Oliveira en Portugal

Cargar reproductor de audio

Marc Márquez atendió a los medios de comunicación bien entrada la tarde en Portimao, varias horas después de acabar la carrera del Gran Premio de Portugal, en la que fue protagonista sin quererlo, al chocar con Jorge Martín y Miguel Oliveira, que se fue al suelo, cuando solo se habían completado dos vueltas, una maniobra que le costó una sanción de Dirección de Carrera de doble vuelta larga a pagar en la carrera (larga) del Gran Premio de Argentina.

Sabiendo ya que estaba castigado para la carrera del próximo domingo en Termas con una doble long lap, lo que le deja prácticamente fuera de la lucha por la victoria, Márquez se mostró conforme con el castigo, y más preocupado por el daño causado.

"No me importa (la sanción para) Argentina, sino que Miguel Oliveira está bien. Cometí un error en la curva cuatro, y eso lo creó todo. Bloqueé la goma delantera y pude evitar a Jorge Martín, pero no a Miguel. Me ha sabido muy mal y por eso le he pedido disculpas", explicó el de Honda.

"No era mi intención ni adelantar a Martín, pero la moto estaba encarada hacia adentro al soltar los frenos", explicó para entender el error.

Márquez no quiso buscar excusas pero reflexionó sobre la novedad del formato de gran premio para este año.

"Fue un fin de semana de descarte. Con este nuevo formato se corren riesgos. Pero el haber hecho un test aquí también ha hecho que todo estuviera muy igualado", recordó.

Pese a no haber acabado como esperaba, la pole y el podio de la sprint del sábado fueron una buena recompensa.

"El fin de semana ha sido sorprendente, porque no esperábamos estar a ese nivel. Pero para estar a ese nivel hay que arriesgar mucho".

Cuando le insistieron sobre la sanción recibida, el piloto no buscó justificaciones.

"He cometido un error grave, he sido penalizado y estoy de acuerdo con ello".

"Nunca quieres este tipo de accidentes, pero cuando cometes un pequeño error en frenada, llegas a mucha velocidad".

Con la Honda en horas bajas, Márquez se ha visto implicado en algunas acciones al límite en los últimos tiempos.

"No quieres este tipo de cosas, pero puede que la goma delantera dura no estuviera lista. Al final, es un error mío y punto", asumió.

"La única forma de lograr el tiempo es en frenada. Pero no estaba atacando, estaba tranquilo porque no se iba muy rápido".

El jueves, en la reunión de pilotos con Dirección de Carrera, Márquez pidió pensar en rebajar las sanciones porque con tantas carreras podían ser excesivas.

"En la reunió del jueves estaba esa sanción (doble long lap). Según el reglamento esa es la sanción; pero si en el reglamento dice que tiene que ser más severo, pues también lo aceptaré", cerró el de Cervera.

