Las mejoras técnicas de los test no ayudaron a Rossi

Valentino Rossi advirtió el jueves que la experiencia, de la que va sobrado, ayuda, pero que para ganar este reducido y atípico Mundial 2020 de MotoGP se necesita velocidad. Buscando esa velocidad, Yamaha trajo el pasado martes un montón de piezas para probar en el test celebrado en Misano, pero el diagnóstico de ‘il dottore’ este viernes ha sido escalofriante: “Nada es claramente mejor”.

“Trabajamos duro el martes, porque había muchas cosas interesantes que probar. Hicimos muchas vueltas, porque sabíamos que en la segunda carrera los demás serían más competitivas. Pero no encontramos nada que fuera claramente mejor, así que decidimos trabajar en la el equilibrio de la moto y en la puesta a punto, intentando hacerlo mejor con la experiencia acumulada de la primera carrera ”, dijo Valentino este viernes.

Pese a dar muchas vueltas en la misma pista, Rossi terminó la primera jornada con el 15º mejor tiempo, a más de seis décimas de la referencia marcada por Brad Binder y fuera de las 10 plazas provisionales que dan acceso a la Q2.

“Trabajamos duro, pero fue difícil. Encontramos algunas cosas buenas, pero todavía no me siento cómodo en la moto, especialmente en la frenada y en la entrada en la curva, no soy lo suficientemente rápido. Soy medio segundo más rápido que la semana pasada, pero estoy fuera del top 10. Tendremos que trabajar esta noche para ser más rápidos mañana por la mañana”, explicó Rossi, que desveló que su jefe de mecánicos, el español David Muñoz, tuvo que viajar a Barcelona por temas personales.

“David se convirtió en papá, tuvo un niño y voló a Barcelona, ​​por lo que han sido dos o tres días difíciles de organizar”.

Para Rossi, hacer dos grandes premios seguidos y un test en Misano, no es un problema.

“Me divierto mucho. Me encanta correr en Misano, porque está a diez minutos de mi casa. Saber que estás tan cerca de casa es algo que realmente marca la diferencia. Lo que más me gusta es ir en moto, y competir con otros. Incluso si das muchas vueltas en la misma pista, con otra carrera. Hay nuevos retos, otros valores en la pista. Eso siempre es bueno, y también es un desafío, pero para hacer una buena carrera como la del domingo pasado tenemos que ir más rápido”, insistió.

Durante la intervención de Valentino, salió a colación el problema de Maverick Viñales con la parte trasera de la moto y en sus inicios de carrera.

“Al principio de carrera la moto es un poco más difícil de conducir con el depósito lleno, esto es cierto, pero a veces puede dar problemas y otras menos. También dependo mucho del tipo de reglaje que usa el piloto. Debe adaptarlo a su estilo de conducción. Probablemente con la puesta a punto que usa Maverick, sufre un poco más con el depósito lleno”, zanjó el campeón italiano.