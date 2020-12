Morbidelli se siente en desventaja para 2021

El italobrasileño fue el único de los cuatro pilotos de Yamaha que no llevó en 2020 la M1 oficial, y en su lugar afrontó la temporada con un híbrido de los dos últimos años denominada 'Spec-A'. Pese a todo, Morbidelli acabó subcampeón del mundo con tres victorias –igual que su compañero Fabio Quartararo– y terminó como el mejor piloto de la marca en el campeonato.

Los tres pilotos que contaron con la M1 de 2020 fueron muy críticos con la moto, e incluso Quartararo sugirió si el próximo año podía volver a la versión de 2019, que básicamente es la de Morbidelli.

A pesar de los problemas que los tres pilotos oficiales han tenido este año, Morbidelli cree que mantener su actual moto en 2021 no le aportará ningún beneficio frente a ellos ya que no tendrá evoluciones.

"Una moto nueva puede desarrollarse", justificó Morbidelli. "Puedes trabajar en ella, puedes desarrollarla, puedes hacer modificaciones, en la fábrica está trabajando en una dirección de desarrollo".

"Mi moto es esta. Necesito sacar lo máximo de ella. Hay algunos elementos que puedo recibir de la fábrica y tratar de adaptarlos. Pero siempre digo que la última moto es la mejor por esta razón. Tiene más margen [de mejora], la mía es la que tiene menos".

El piloto del Petronas alabó el material que le dio Yamaha, ya que la 'Spec-A' demostró ser más regular que la versión de 2020, aunque admite que al principio se sintió infravalorado por la decisión de darle la moto más antigua.

"Tengo que felicitar al equipo y también a Yamaha por suministrarme un buen conjunto, aunque no puedo esconder que este año tal vez me sentí como el cuarto más fuerte", dijo tras acabar la temporada.

"A principios de año fuimos capaces de aprovechar al máximo lo que tuvimos y en realidad salió muy, muy bien. Hicimos un muy buen trabajo y definitivamente es un año que voy a recordar y en el que aprendí mucho y en el que el trabajo valió la pena".

Cuando Motorsport.com le preguntó si creía que Yamaha subestimó su capacidad, Morbidelli rechazó que fuera así, aunque la marca le diera un material inferior a Quartararo, Maverick Vinales y Valentino Rossi.

"Sí, no me sentí subestimado", contestó. "Sé que en Yamaha hay tres pilotos muy fuertes y la decisión de qué dar a quién es muy difícil, porque todos los pilotos de Yamaha son muy, muy fuertes, así que no me sentí subestimado".

"Quizás se puede decir que tuve lo peor dentro de Yamaha. Espero que esta temporada me permita subir en el escalafón de Yamaha. Pero no me sentí subestimado. Solo que en Yamaha hay una gran rivalidad y un gran nivel entre los pilotos".

"Todos los pilotos de Yamaha son súper, súper fuertes. Valentino tiene mucha experiencia y es súper bueno pilotando y desarrollando la moto. Fabio es súper rápido y Maverick también es súper rápido. Por lo tanto, hay una gran batalla entre los pilotos porque son muy fuertes".

"No me sentí subestimado, solo que tal vez era el último [dentro de la marca] pero está bien".

Lin Jarvis confirmó que Morbidelli seguirá siendo el único piloto de Yamaha sin la M1 oficial en 2021, a pesar de haber el mejor piloto este año, por temas logísticos y económicos.

