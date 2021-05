Quartararo: con la lluvia, este podio es una victoria

El francés llegaba a Le Mans, su carrera de casa, tras haber perdido en Jerez una carrera que lideró durante muchas vueltas a consecuencia del síndrome compartimental, del que tuvo que ser operado la pasada semana.

Pese a ello, y pese a que no se encontró cómodo en condiciones de mojado y mixtas durante todo el fin de semana, El Diablo supo sobreponerse a las adversidades y conseguir un tercer puesto que le permite recuperar el liderato del Mundial.

“Ha sido una carrera de mucha cabeza. Cuando ha empezado a llover y aún íbamos con los slicks he visto que Maverick [Viñales] y Jack [Miller] iban con más cuidado y he pensado que era el momento de apretar un poquito más y escaparme, pero Jack me ha seguido y hemos tenido una buena pelea. Llovía mucho en la parte de atrás del circuito y frenando recto en la curva 9 casi pierdo la moto de delante y luego de detrás.He tenido que calmarme e ir con mucho cuidado hasta el box a cambiar la moto, y Marc, Maverick y Rins nos han recuperado mucho”, relató Fabio los momentos críticos previos al cambio de moto.

“Era mi carrera flag to flag y me he descontrolado un poco al entrar al pit lane. He visto un 23 azul en el suelo y casi me meto en el box de Bastianini, suerte que no he girado, pero estaba bajo presión. Hemos tenido nuestra primera experiencia en este tipo de carreras”, explicó el galo, que paró la moto en el lado del box de Viñales y tuvo que correr unos metros para alcanzar la suya.

La elección del neumático blando delantero le impidió defender de Zarco.

“Zarco y Miller llevaban el medio delantero y nosotros íbamos con el blando. Estas condiciones eran las peores para nosotros y en el warm up probé esta goma y mejoramos algo. Hacer un podio en casa en estas condiciones hace que este resultado sea como una victoria para mí”, aseguró.

Un podio que le devuelve al liderato del Mundial.

“Es increíble que haya recuperado el liderado. Cada vez que lo miro pienso en la carrera de Jerez, pero más que eso, lo importante es haber llegado al podio en estas condiciones y después de cómo nos había ido el fin de semana”, reiteró.

Ahora, Fabio lidera con un punto sobre Pecco Bagnaia, que hoy solo pudo ser cuarto

“Bagnaia ha ido muy rápido todo el fin de semana y hemos logrado acabar por delante de él. Ahora vamos a Mugello y Barcelona, tenemos que estar muy fuertes mentalmente porque son pistas para Ducati, pero llegaremos a Assen, que es muy bueno para nosotros, también a Alemania. Hay que esperar a que lleguen nuestros circuitos e ir poco a poco, y aprovechar donde podamos porque Barcelona a mí siempre se me ha dado bien”, valoró.

La condiciones de lluvia, menos exigentes con el pilotaje, permitieron que Fabio no se acordara de su brazo operado.

“El brazo ha ido bien, ha sido la carrera físicamente más fácil de mi vida, así que no me ha dolido y no he forzado nada. Estoy muy contento con la respuesta tras la operación”, zanjó el chico de la Costa Azul.

Las fotos de Fabio Quartararo en el Gran Premio de Francia 2021 de MotoGP

