Rossi siente "envidia" de ver a la F1 en Mugello

Este fin de semana será la primera vez que la F1 corra en el Circuito de Mugello, que ha sido la sede del Gran Premio de Italia de MotoGP desde 1994.

Sin embargo, debido a la pandemia del COVID-19, MotoGP no visitará el trazado de la Toscana este año.

Valentino Rossi ya sabe lo que es rodar con un F1 en Mugello. Lo hizo cuando probó con Ferrari durante dos días en 2008, calificando la experiencia como "increíble" y destacando la bajada de las curvas Casanova y Savelli (6 y 7), y las dos Arrabiatas (8 y 9).

"Me da envidia no estar en Mugello, especialmente porque nosotros no vamos, no corremos en Mugello este año", contestó Rossi cuando Motorsport.com le pidió su opinión sobre la primera visita de la F1 a Mugello. "Para mí y para muchos pilotos es uno de los mejores circuitos del mundo en moto, y también con los autos".

"Conduje la Ferrari de Fórmula 1 dos veces en Mugello y fue increíble. Una vez también en mojado y fue increíble, especialmente Casanova, Savelli, Arrabiata 1, Arrabiata 2".

"En la Arrabiata 2 vas a fondo con un auto de Fórmula 1 a 275 km/h, y lo haces completamente a ciegas porque el auto está muy bajo comparado con la MotoGP, así que no ves la salida. Creo que disfrutarán, y tengo mucha curiosidad por ver la Fórmula 1 el domingo".

"Creo que la pista es un poco estrecha para estos autos que son muy grandes. Pero creo que todo el mundo disfrutará mucho de Mugello".

Rossi llevó a cabo un programa de test con Ferrari a mediados de los 2000, coincidiendo con algunos pilotos titulares de F1 en 2006 en Valencia.

Aunque estuvo coqueteando varias veces con su paso a la F1, finalmente Rossi decidió seguir en MotoGP y realizó su último test con Ferrari en Catalunya en 2010 con un auto de 2008 calzado con neumáticos de GP2.

Rossi volvió a ponerse al volante de un Fórmula 1 el pasado mes de diciembre, cuando condujo el Mercedes campeón de 2017 de Lewis Hamilton en el Circuito Ricardo Tormo mientras el británico probaba por primera su Yamaha M1 de MotoGP.

Massimo Meregalli, team director del equipo Yamaha de MotoGP dijo a Motorsport.com a principios de este año que tuvieron que frenar a Hamilton en el test de Valencia.

