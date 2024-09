Christopher Bell no ha perdido una pole en Kansas desde la primavera de 2023, y volverá a liderar el campo a la bandera verde el domingo. Con un tiempo de 30.111s, superó a su compañero de equipo Ty Gibbs por 0.040s en un barrido de la primera fila para el equipo Joe Gibbs Racing.

Fue la 12º pole de la carrera de Bell y su segunda de la temporada 2024.

"Te diré qué, es la gente que trabaja en este coche de carreras la que hizo esto", dijo Bell, dando crédito a su equipo por la vuelta rápida.

"Hoy, nos presentamos con probablemente nuestro mejor coche de Kansas que hemos tenido nunca. Siempre ha sido un gran circuito para clasificarnos y parece que cada vez que vamos a correr, siempre estamos entre la tercera y la séptima posición. Hoy ha sido diferente. Me he sentido muy, muy bien en los entrenamientos. Me sentí muy cómodo conduciendo el coche. Y luego fueron capaces de duplicar el equilibrio de clasificación".

Christopher Bell, Joe Gibbs Racing, Rheem Toyota Camry Foto de: John Harrelson / NKP / Motorsport Images

Kyle Busch fue tercero en su mejor clasificación desde Dover en mayo. Tyler Reddick y Joey Logano completaron los cinco primeros, mientras que William Byron, Ryan Blaney, Denny Hamlin, Chase Briscoe y Daniel Suárez completaron el resto del top 10.

Los pilotos de los playoffs que arrancan más atrás son: Kyle Larson (11º); Alex Bowman (12º); Austin Cindric (17º); Chase Elliott (38º).

No hubo incidentes durante la clasificación y todos los pilotos marcaron un tiempo.

Ronda 1

En el Grupo A, Gibbs fue el único piloto no clasificado para el playoff que avanzó. Byron fue el más rápido con una vuelta de 30.220s. Reddick fue el último piloto en avanzar, superando a Bowman por más de una décima. Ross Chastain lideró las prácticas, pero no pudo avanzar, clasificándose 20º.

Elliott fue el más lento de todos los pilotos, corriendo fuera de ritmo con un problema de motor. Cambiará de motor antes del inicio de la carrera, y el equipo Hendrick Nº9 sabía del problema antes de la calificación. Sólo lo enviaron a la pista para poder usar ese juego de neumáticos como desgaste durante la carrera. Si hubiera optado por no participar en la calificación, habría tenido que usar sus neumáticos de práctica, que tenían más vueltas.

En el Grupo B, Bell lideró con una vuelta rápida de 30.043s. Busch fue el único piloto no clasificado para el playoff que avanzó, mientras que Briscoe se coló en la ronda final. Superó al favorito al título, Larson, por la última plaza, rodando 0.060s más rápido.