Suárez sobre Raikkonen: no quiere que lo dejen solo, quiere aprender

Kimi Raikkonen competirá en la NASCAR Cup, la máxima división de stock cars, el 21 de agosto en el circuito de Watkins Glen, justo en la parte final de la temporada regular antes de pasar a los playoffs de la categoría.

El campeón de la Fórmula 1 de 2007 correrá en un Chevrolet Camaro ZL1 preparado por el equipo TrackHouse. Para no llegar sin conocimiento, Raikkonen rodó en el circuito de Virginia International Raceway a mediados de la semana adaptándose al Next Gen.

Durante su test, Raikkonen tuvo a dos mentores, los pilotos de TrackHouse Racing de tiempo completo: Ross Chastain y el mexicano Daniel Suárez. Previo a la competencia de este domingo en el óvalo de Richmond, el latinoamericano explicó la forma en que trabajaron junto a Iceman y cómo ayudaron en su proceso de adaptación.

El mexicano dijo en conferencia de prensa que se encontró con un Raikkonen diferente a lo que se conoce de él y se puede ver en televisión, abierto a absorber el mayor conocimiento de quienes serán sus compañeros en pista.

“Hizo muchas preguntas, fue muy abierto de mente. Yo pensé que todo iba a ser más tranquilo, Mucha gente lo conoce como un tipo muy tranquilo y por querer que lo dejen en paz, pero él no es así en absoluto. La verdad es que me impresionó mucho. Ha aprendido muy rápido. La conducción es algo natural para él”, dijo el mexicano.

“Pero tenía mucha curiosidad por conocerlo más a nivel de mentalidad, el cómo afronta este reto. Él ha estado aprendiendo bastante, recibiendo mucha información de mí y es muy divertido ver cómo se está adaptando en el simulador, pero también en el coche de carreras real. Aunque sólo fueron un par de horas, fue bueno verlo".

Kimi Raikkonen

Suárez expresó que le quedó claro que Raikkonen no toma esta oportunidad a la ligera y quiere tener éxito en su aparición en la pista del estado de Nueva York y por eso ellos estuvieron a su lado orientándolo durante el test.

“Intenté guiarle todo lo que pude y realmente siento que está intentando prepararse lo mejor posible. Si algún día tuviera que hacer una carrera en Europa, me gustaría poder prepararme como él lo está haciendo".

“Creo que un piloto de carrera es grande no solo por la conducción, sino por todo lo que le rodea. Cómo piensa y cuán abierto o cerrado es de mente. En este caso lo está pasando muy bien, porque no está aquí solo para divertirse, sino para ser un competidor que lo quiere hacer bien”.

“Ha sido muy divertido trabajar con él estos últimos días y estoy deseando ver lo que puede hacer la semana que viene".

Sin embargo, admite que podría no ser sencillo para el último campeón del mundo de Ferrari enfrentar a los pilotos de Cup, en especial en un momento donde la lucha por entrar a los playoffs está al borde.

“Creo que él será rápido porque la velocidad está ahí, pero la parte de las carreras va a ser un proceso porque no importa cuánto practiques en el simulador, no importa cuántas pruebas hagas, la parte de las carreras es otra historia”.

“A lo que me refiero es que las paradas en pits, los reinicios, el cuidado de los neumáticos, el cuidado de los frenos, esa es la parte de las carreras que se necesita para ganarlas y donde siento que será un proceso para él porque nunca lo ha hecho”.

“Es diferente y él no conoce a todos esos pilotos. No sabe cómo corren, no sabe lo agresivos que son, así que esa parte le va a costar un poco. Puedes traer al mejor piloto del mundo y te va a llevar algo de tiempo adaptarte en cuanto a la carrera”.

Algo tiene seguro Suárez, “la velocidad está ahí”, ahora, solo falta ponerlo en práctica para una carrera que promete ser histórica no solo para NASCAR, sino también para Raikkonen en la inscripción del denominado Project91.

