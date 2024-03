Vettel probará el Porsche 963 de Le Mans

Después de retirarse de la Fórmula 1 a finales de la temporada 2022, Sebastian Vettel volverá a la acción al volante de un coche de una de las categorías del deporte motor más importantes del mundo, aunque de momento solo para una prueba privada.

Porsche anunció este viernes que el cuatro veces campeón mundial de F1 conducirá su coche 963 LMH en el trazado de Aragón, en España, en el marco de un test de 36 horas que tiene previsto el fabricante alemán como parte de su preparación para las 24 Horas de Le Mans.

Vettel, de 36 años, ya realizó una extensa preparación en las instalaciones de Porsche para llegar de la mejor manera posible a la prueba, según informó el equipo.

El pasado 14 de marzo se reunió con el equipo en las instalaciones de Porsche Penske Motorsport en Mannheim, Alemania, y al día siguiente completó una extensa sesión en el simulador, donde pudo conocer a los ingenieros y familiarizarse con las características especiales y los complejos sistemas de control del prototipo de Porsche.

No conforme con eso, en la jornada de ayer Vettel probó por primera vez el Porsche 963 en la pista de pruebas del Centro de I+D de Porsche en Weissach.

El Porsche 963 #5 que habitualmente conducen Matt Campbell, Michael Christensen y Frederic Makowiecki en el WEC 2024. Photo by: JEP / Motorsport Images

"Estoy deseando probar el Porsche 963. Ya tuve la oportunidad de hacerme una idea del coche durante un rodaje en Weissach", dijo Vettel.

"Siempre he seguido otras series de carreras y mi curiosidad por las pruebas de resistencia me animó a probarlo. Ahora estoy entusiasmado con la prueba larga de Aragón y estoy deseando ponerme al volante. Me costará adaptarme y acostumbrarme, pero todos en el equipo son muy abiertos y me ayudan. Será una experiencia nueva para mí. Veremos qué pasa después a este respecto; de momento no hay más planes para el futuro", agregó.

"Estamos encantados de que Sebastian Vettel se interese por nuestro Porsche 963", comentó Thomas Laudenbach, Vicepresidente de Porsche Motorsport.

"Para nosotros no había ninguna duda de que estaríamos encantados de apoyar su petición de una oportunidad para probar y proporcionarle una amplia preparación y mucho tiempo para conducir nuestro prototipo híbrido - no hay duda de que aprenderemos mucho de sus valiosos comentarios. Nuestra prueba de 36 horas con Porsche Penske Motorsport y nuestros pilotos de fábrica en Motorland Aragón ofrece un entorno perfecto para ello".

Junto a Vettel estarán los pilotos de fábrica de Porsche, Matt Campbell, Michael Christensen, Frédéric Makowiecki, Kévin Estre, André Lotterer y Laurens Vanthoor.

Esta prueba de resistencia servirá de preparación para Porsche de cara al plato fuerte de la temporada del WEC, las 24 Horas de Le Mans, que se disputará los días 15 y 16 de junio y donde la marca alemana aspira a conseguir su 20º victoria absoluta en el clásico evento francés.

También lee: WEC Penske descarta una carrera del WEC en Indianápolis para 2025

Sebastian Vettel prueba el Porsche 963 Photo by: Porsche Motorsport

Sebastian Vettel prueba el Porsche 963 Photo by: Porsche Motorsport

Sebastian Vettel prueba el Porsche 963 Photo by: Porsche Motorsport

Sebastian Vettel prueba el Porsche 963 Photo by: Porsche Motorsport