Evans se libra del desastre y sigue en cabeza en Montecarlo

Gap (Francia).- Elfyn Evans continúa al frente de la clasificación pese a los ataques de Neuville y Ogier y a un error que pudo haberle costado muy caro. Las diferencias de cara a la jornada final del domingo son escasas con el propio Evans, Ogier y Neuville separados por apenas seis segundos.

Con la mayoría de la nieve derretida, o a punto de hacerlo, todos los pilotos se dejaron en la asistencia los neumáticos de clavos, de nuevo con Katsuta, que es el único que parece ir por libre con las montas, siendo el único en llevarse clavos, por si acaso.

Una carretera prácticamente seca recibió el tramo St. Leger Les Melezes - La Batie Neuve con la excepción de la primera parte, todavía teñida de blanco con nieve y hielo. Evans se pasó de precavido en la resbaladiza zona inicial y luego, en un terreno más propicio al estilo de pilotaje de Ogier y Neuville, perdió la ventaja que tenía con su compañero de equipo y vio como el belga de Hyundai le comía 5.6 segundos, dejando la cabeza del rally más apretada imposible, con los dos Toyota empatados en la primera plaza y Neuville a solo 11 segundos.

La tensión se reflejaba en las caras y en las palabras de los tres aspirantes a llevarse la primera carrera del año. "He hecho todo lo que he podido, pero no sé si será suficiente", decía Neuville, el primero en llegar. "He sido demasiado precavido en el hielo", comentaba Evans. "Estamos todos muy cerca, hay que seguir peleando", apuntaba Ogier. Parquedad en los mensajes.

Detrás, Loeb mantenía la cuarta plaza, pero seguía perdiendo tiempo con un Lappi, que está yendo de menos a más en su primer rally con Ford. Ambos señalaron su conservadurismo en los difíciles primeros kilómetros del tramo para justificar sus tiempos.

Neuville ataca y Evans se libra del desastre

La pista seguía tan complicada como durante la pasada de la mañana, con mucho hielo en la parte inicial y bastante seco en el resto del tramo, aunque con bastante agua en las zonas donde no pega el sol.

Neuville, que parece encontrarse a gusto con el coche, no terminaba de convertir esa comodidad en verdadera rapidez, hasta el último tramo del día en el marcó el mejor tiempo y pudo arañarle unos valiosos segundos a Evans y Ogier.

Evans, que perdía tres segundos con Neuville al pasar por el segundo parcial, se fue largo en una zona del tramo en la que, aparentemente, no había ninguna dificultad y tuvo suerte de no dañar su Toyota y poder seguir el camino, pero perdió un poco de tiempo y, lo más importante, el ritmo. Conserva el liderato pero cedió 4.6 segundos con el piloto de Hyundai, que se queda en la general a sólo 6.4.

"Resbala mucho, no creo que pudiera haberlo hecho mucho mejor", dijo Neuville al entrar en meta, mientras que Evans explicaba su pequeña salida de pista: "Era difícil de juzgar, aceleré y metí una rueda en la cuneta. Tuve suerte, pero a veces se necesita tenerla", confesó.

Mientras a Ogier, que había comenzado el bucle empatado en cabeza con su compañero de equipo, le pudo un poco el miedo a salirse de pista y se pasó de precavido, sobre todo en la parte final del tramo, para acabar cediendo 4.9 segundos con Evans.

"He sido demasiado cauto en las zonas de hielo, pero no he cometido ningún error realmente", dijo Ogier al llegar al control que ponía fin a la jornada.

Detrás del trío de cabeza, Loeb se dejó un tiempo precioso, justo en el mismo sitio en el que también se salió Evans, cediendo con Lappi. El finlandés de Ford está ahora a solo 14 segundos de Loeb en la general, cuando quedan solo cuatro tramos por disputarse.

Rovanpera conserva la sexta posición con Katsuta séptimo y Suninen y Greensmith fuera ya de las primeras posiciones tras sus problemas en la primera y segunda jornadas respectivamente.

Scratchs de la tarde del sábado

SS11 : Thierry Neuville (Hyundai)

SS12 : Thierry Neuville (Hyundai)

Rally de Montecarlo 2020 - Clasificación general tras la SS12

Disfruta de las mejores fotos del Rally de Montecarlo 2020