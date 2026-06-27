Alpine: "No podemos estar satisfechos con el resultado ni con cómo se desarrolló la jornada"

Steve Nielsen, director deportivo del equipo Alpine, se mostró decepcionado por el resultado obtenido el sábado en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring.

Después de un viernes que ya anticipaba un panorama complicado para Alpine, ninguno de los dos pilotos pudo entrar en la Q3 por segundo gran premio consecutivo, tras lo ocurrido en Barcelona hace dos semanas.

Pierre Gasly estuvo muy cerca, ya que su mejor tiempo en la Q2 lo dejó a solo 40 milésimas del último clasificado para la Q3, el Red Bull de Max Verstappen, quien permaneció en los pits en la parte final de la sesión para ahorrar un juego nuevo de neumáticos blandos para la carrera.

Por su parte, Franco Colapinto clasificó 16° después de verse sorprendido por un movimiento del auto en la primera curva de su vuelta final de la Q2, lo que lo obligó a abortar ese intento.

"No podemos estar completamente satisfechos con el resultado ni con cómo se desarrolló la jornada de hoy, ya que el objetivo cada fin de semana sigue siendo meter a ambos autos entre los diez primeros y estar en una buena posición para luchar por los puntos en la carrera", comenzó Nielsen al analizar el desempeño de Alpine.

La escudería de Enstone se vio claramente superada por los dos Racing Bulls, ya que tanto Liam Lawson como Arvid Lindblad clasificaron dentro de los diez primeros.

"Creo que, viendo el ritmo de los Racing Bulls hoy, realmente no pudimos competir con ellos, al menos a una sola vuelta en clasificación, y al final probablemente sea un resultado justo y un reflejo de dónde estamos en este circuito y en estas condiciones".

Nielsen quitó responsabilidad a sus pilotos por el resultado y puso el foco en el rendimiento del monoplaza.

"Se pudo ver que ambos pilotos estaban empujando al máximo para sacar todo del auto. Pierre hizo un buen trabajo y estuvo cerca de superar a Max [Verstappen] para entrar en la Q3, pero también se pudo ver, por el comportamiento del auto, que no fue una conducción cómoda y que el coche se movía mucho".

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Lo mismo puede decirse de Franco, que estaba mostrando un buen ritmo y sufrió una fuerte pérdida de control en la curva 1 durante su última vuelta en la Q2".

Alpine llevó nuevos elementos al A526 para Austria, entre ellos un nuevo alerón delantero, aunque Nielsen indicó que el equipo todavía necesita comprender mejor su funcionamiento.

"Todavía estamos aprendiendo sobre las nuevas piezas e intentando extraer el máximo rendimiento de ellas. Ya vimos el viernes y en carreras anteriores que podemos ser más competitivos en la carrera, y nuestro objetivo es avanzar mañana en el Gran Premio", concluyó.