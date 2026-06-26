Alpine explica sus problemas en Austria y qué da esperanza para la carrera
Franco Colapinto y Pierre Gasly enfrentaron dificultades el viernes en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.
Pierre Gasly, Alpine
Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
El equipo Alpine tuvo una complicada primera jornada de actividad en pista en el Red Bull Ring para comenzar el Gran Premio de Austria, donde problemas de balance afectaron a sus dos pilotos durante las sesiones de entrenamientos.
Franco Colapinto fue octavo en la primera práctica, la menos representativa del día, aunque el argentino no se sintió cómodo al volante del A526. Más tarde, en la segunda sesión, cayó hasta el 16° puesto, mientras que su compañero, Pierre Gasly, finalizó 11°, también sin quedar conforme con el equilibrio del coche.
"La tracción ha sido un problema para nosotros hoy. Evidentemente, todo gira en torno a la temperatura de los neumáticos traseros, y tenemos que solucionar eso", dijo Steve Nielsen, director deportivo de Alpine, a Motorsport.com en Austria.
Alpine llevó algunas piezas nuevas al auto para este fin de semana, siendo la principal un nuevo alerón delantero. Colapinto indicó que no funcionó como el equipo esperaba, pero Nielsen tuvo una visión más optimista.
"Tenemos un nuevo alerón delantero en el auto, que creo que nos ha ayudado un poco. Esta noche analizaremos todos esos datos y nuestra tendencia general es que empezamos mal los viernes, desafortunadamente, pero luego mejoramos. Esperemos poder hacerlo otra vez mañana y mantener ese progreso durante la carrera".
Para el británico, los simulacros de carrera sí dejaron señales positivas para Alpine en comparación con sus rivales directos de la zona media.
"Nuestro rendimiento con alta carga de combustible hoy parece estar donde debería, incluso ligeramente mejor que el de nuestros rivales más cercanos".
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Sobre los problemas de tracción, Nielsen sostuvo que no fueron exclusivos de Alpine, ya que se trata de uno de los puntos más críticos del circuito austríaco.
"Tenemos un problema de tracción, aunque probablemente no seamos los únicos que lo están sufriendo. Las curvas 1, 3 y 5 aquí son bastante lentas; cuando vuelves a acelerar a la salida de esas curvas, la tracción pasa a ser un problema, que es justamente lo que nos está afectando a nosotros, y probablemente también a otros equipos. Haremos todo lo posible para corregirlo".
La tracción había sido una de las fortalezas del A526 en circuitos anteriores, pero las altas temperaturas registradas el viernes en Austria, en medio de la ola de calor que afecta a Europa, cambiaron el panorama.
"Hoy la temperatura de la pista era de unos 58 grados o algo así. En algunas de las primeras carreras del año hacía mucho más fresco, y eso marca una diferencia enorme, sinceramente", concluyó.
Watch: Una vuelta al Red Bull Ring con Isack Hadjar
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