Análisis del AlphaTauri AT03 F1 2022: aire caliente y efecto Coanda

El coche de AlphaTauri se caracteriza por un flanco relativamente largo que desciende hasta el fondo del sueño y, parafraseando a su lema, se trata "del estilo de una nueva era".

El AT03, diseñado por Jody Eggington, es la clara prueba de que es posible llevar al límite las ideas, retomando la línea seguida por sus hermanos de Milton Keynes en temporadas anteriores.

Para empezar, no tiene ningún parecido con el Toro Rosso STR06 de Giorgio Ascanelli, que ya tuvo la configuración de "doble fondo" allá por 2011, aunque la grande y cuadrada entrada bajo el radiador lo sugiere.

Los aerodinamicistas de Faenza han creado un paso de aire entre los canales Venturi y el suelo que comienza justo debajo de la cintura del chasis, a la altura del halo, y que luego desciende hasta la parte final del difusor trasero. No hay un paso continuo de aire como en el AMR22, no obstante esto se aprovecha para crear un efecto out wash.

AlphaTauri AT03: aprovechando el calor de los radiadores

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

La salida de aire caliente producido por los radiadores de los laterales se ha llevado, no por casualidad, a la parte inferior, donde hay un claro intento de reproducir, aunque de forma muy limitada, lo que era el efecto creado por los escapes soplados por un lado, aprovechando el efecto Coanda para enviar un flujo mayor desde la parte superior del fondo hacia el difusor. Por otro lado, también hay un intento de enviar el flujo hacia el extractor.

AlphaTauri AT03: flujo separado

AlphaTauri AT03: conducto de flujo de aire Photo by: AlphaTauri

Es interesante observar, por tanto, cómo el calor producido en el vientre fluye hacia el difusor, mientras que el generado por los radiadores ubicados encima del motor escapan por la parte trasera de la cubierta, que se extiende por la parte superior de la suspensión trasera. También, en este caso, el aire debería influir en el pilar del alerón, y mejorar la extracción del gran difusor trasero.

En definitiva, se trata de un estudio aerodinámico preciso, el cual aprovecha el aire caliente para mejorar el rendimiento. No hay que tener en cuenta la influencia de Adrian Newey en los de Faenza, pero parece que el AT03 ha tomado algunas referencias del genio de Red Bull, ya que han desarrollado el monoplaza en el túnel de viento de Milton Keynes.

AlphaTauri AT03: cambio de suspensiones

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

El monoplaza debe estar prácticamente al límite de la distancia entre ejes (3.600 mm), además, tiene la unidad de potencia Honda RA622H cerca del cockpit. También cuenta con una caja de cambios Red Bull más larga y estrecha, y una suspensión trasera pull-rod, al igual que en el RB18.

AlphaTauri AT03: suspensión sin arriesgar

Las imágenes publicadas muestran un esquema de la suspensión posterior más conservador, lo contrario a lo hecho por McLaren. El coche de Faenza mantiene los triángulos sin buscar enlaces multibrazo.

AlphaTauri AT03: caja de aire con dos salidas

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri

La caja de aire tiene la conocida forma redondeada, con dos salidas, mientras que en la parte superior tiene un vórtice vertical bastante largo, pero no alto. A lo largo de la línea de la cintura se abre una salida de aire caliente, como si el motor japonés necesitara más refrigeración por el cambio a la gasolina E10 para no comprometer la fiabilidad.

AlphaTauri AT03: un morro largo

AlphaTauri AT03: ecco il muso lungo Photo by: AlphaTauri

El grupo dirigido por Eggington es el primero es mostrarnos un morro más largo y aplastado sobre el perfil principal. La sensación es que en Faenza no han desvelado todas sus cartas, y que solo conoceremos el verdadero alerón delantero en Barcelona, dada que esta solución es la más acorde con el ya famoso showcar que presentó la FIA y la FOM.

AlphaTauri AT03: suspensión delantera push-rod

AlphaTauri AT03: la sospensione anteriore è push rod Photo by: AlphaTauri

La suspensión delantera push-rod nos revela un brazo de dirección colocado en alto, ligeramente desalineado del triángulo superior para encontrar ese flujo de aire más útil. La toma de freno es más llamativa, y algo más plana que la del McLaren, aunque, como el Red Bull, usa unas pinzas Alcon.

AlphaTauri AT03: il supporto dell'ala è a doppio pilone Photo by: AlphaTauri

Volviendo a la parte trasera, no pasa desapercibido el doble pilar para soportar el ala posterior. Con el actuador del DRS en el centro, tiene un perfil en forma de cuchara, mientras que el flap móvil nos deja ver un nolder en el borde de salida que es recto.

El diseño del alerón y del difusor, por el momento, solo se ha mostrado en un render, por lo que esperar a los test de pretemporada de Barcelona para hacernos una mejor idea de lo que será el monoplaza de AlphaTauri.

AlphaTauri AT03 Photo by: AlphaTauri