Antonelli se irrita con Stroll en Barcelona: el veredicto de los comisarios
Los comisarios del Gran Premio de Barcelona 2026 de F1 han emitido su veredicto sobre la acción en pista de Kimi Antonelli hacia Lance Stroll durante la FP3.
Tras una investigación iniciada durante los Entrenamientos Libres 3 del Gran Premio de Barcelona 2026 de F1, los comisarios decidieron imponer una reprimenda a Kimi Antonelli, el líder del campeonato.
El final de la sesión fue especialmente frustrante para el piloto italiano de Mercedes, que fue incapaz de completar una vuelta lanzada debido al tráfico.
Molesto por esta situación, especialmente cuando el Aston Martin de Lance Stroll lo estorbó en la primera curva del trazado catalán, Antonelli respondió con un gesto de enfado y se colocó delante del canadiense antes de frenarlo voluntariamente.
La dirección de carrera sospechó entonces que había pilotado de forma "errática", lo que es una infracción del Código Deportivo Internacional, más concretamente de su Artículo 2 e del Capítulo IV de su Anexo L, y dejó su suerte en manos de los comisarios.
Kimi Antonelli (Mercedes)
Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images
Estos emitieron su veredicto tras escuchar a Antonelli, así como a un representante de Mercedes y de Aston Martin, al tiempo que analizaban los datos y los videos disponibles. Decidieron considerar que el italiano efectivamente tenía la culpa y lo reprendieron. Se trata de su primera reprimenda por hechos relacionados con la conducción de la temporada.
Así es como los comisarios justificaron su decisión: "Los comisarios escucharon al piloto del coche N° 12 (Kimi Antonelli), así como a los representantes de los equipos Mercedes y Aston Martin Racing, y examinaron las imágenes de vídeo, los datos de telemetría y las grabaciones de las cámaras a bordo."
"El coche N° 12 fue obstaculizado por el coche N° 18 al acercarse a la curva N° 1. Después de adelantar al coche N° 18, el piloto del coche N° 12 frenó delante de este, impidiéndole así adelantarlo. Este comportamiento se considera una conducción errática."
"El piloto admitió durante la audiencia haber actuado bajo el efecto de la frustración y se disculpó por su gesto."
Cabe recordar que, cuando un piloto acumula cinco reprimendas -de las cuales cuatro por hechos de conducción- en una misma temporada, es automáticamente sancionado con diez posiciones de penalización para la carrera siguiente a la quinta reprimenda.
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