Antonelli y su tercero en Barcelona: "No fui capaz de extraer el máximo de los neumáticos"

En cierto modo, muchos pilotos deben de haber dado un suspiro de alivio al ver a Andrea Kimi Antonelli no pasar del tercer puesto en la clasificación del Gran Premio de Barcelona.

Está claro, sigue siendo un buen resultado. Más aún teniendo en cuenta la buena ventaja que ha construido en la clasificación general en las últimas 5 carreras, encadenando otros tantos triunfos el domingo.

Sin embargo, al término de la sesión oficial, al hablar de su actuación en la Q3 Antonelli no señaló con el dedo la sesión de Libres 1 perdida ayer (giró Frederik Vesti en su lugar), ni eventuales problemas relacionados con el despliegue de la energía.

Kimi asumió la responsabilidad, analizando bien qué salió mal en el último intento, el decisivo, que lo vio relegado a la primera casilla de la segunda fila de la parrilla, a 3 décimas además de su compañero de equipo George Russell.

El italiano afirmó no haber logrado adaptar su estilo de pilotaje a las condiciones de la pista (ardiente, con más de 50 grados sobre el asfalto) y al comportamiento de los neumáticos.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"No me sentí a gusto en el coche. No fui capaz de adaptar el estilo de pilotaje a las condiciones que encontramos esta tarde, porque obviamente es una pista que no perdona, sobre todo por el hecho de que a los neumáticos les cuesta hacer más de una vuelta".

"No fui capaz de extraer el máximo de los neumáticos durante toda la vuelta. Creo que en la última vuelta de la Q3 logré hacer una vuelta óptima hasta la curva 5, luego perdí muchísimo tiempo a partir de ese momento. Esa fue la razón del tercer puesto. Fui un poco al overdriving".

"Este es un fin de semana en el que para ir rápido hace falta ir... lento, no lo hice bien. Pero creo que nuestro ritmo de carrera es más fuerte. Tengo que ser más competitivo, así que espero reencontrar mañana muy buenas sensaciones y poder progresar".

A este respecto, si los rivales han recuperado un poco de confianza al verlo no irreprochable en la vuelta lanzada, en ritmo de carrera Kimi podría ser un problema para todos. En las simulaciones de long run realizadas ayer, el boloñés mostró cosas muy interesantes y podría estar igualmente entre los principales candidatos al triunfo.

"Mañana será una carrera muy estratégica. Será importante gestionar muy bien los neumáticos, pero también la longitud de los stints. Veremos, porque habrá varios factores que influirán mañana".