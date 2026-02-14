Los tiempos finales, vueltas y kilómetros de cada piloto, equipo y motorista en Bahréin
Después de la primera semana de pruebas de Bahréin 1, estos son los datos clave del segundo test colectivo de la pretemporada 2026 de F1.
La segunda sesión de tests invernales de F1 de 2026, la primera de las dos previstas en Bahréin, permitió seguir acumulando datos sobre el trabajo de los equipos al inicio de una temporada marcada por grandes cambios reglamentarios.
A diferencia de Cataluña, todos los equipos estuvieron esta vez presentes en Sakhir: McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Alpine, Audi y Cadillac.
Esto es lo que hay que retener de este segundo rodaje de la pretemporada.
Antonelli el más rápido, pero el que menos giró
Andrea Kimi Antonelli
No nos detendremos demasiado en ello, pero Mercedes acaparó lo más alto de la tabla de tiempos, firmando los dos únicos mejores registros por debajo de 1m34s esta semana. Detrás se ubicaron los Ferrari, los McLaren, los Red Bull y los Haas dentro del top 10.
Por su parte, Franco Colapinto quedó a las puertas de los diez primeros con su vuelta lograda el viernes por la tarde de 1m35s806 al volante del Alpine A526.
Cabe señalar que Kimi Antonelli, pese a haber marcado el mejor tiempo de estos tres días, también fue el piloto que menos rodó en total, víctima de diversos problemas técnicos en el W17.
Por el contrario, se observa que siete pilotos alcanzaron o superaron la barrera simbólica de las 200 vueltas: Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lando Norris, Lewis Hamilton y Oliver Bearman.
Señalemos finalmente que Aston Martin cierra la clasificación, con dificultades de refrigeración del motor Honda que resultaron evidentes en el calor de Sakhir.
Tiempos combinados finales de la semana de pruebas de la F1 en Bahréin
|Pos.
|PILOTO
|EQUIPO
|Vueltas
|Tiempo (día)
|Neumáticos
|1
|Antonelli
|Mercedes
|94
|1'33"669 (D3)
|C3
|2
|Russell
|Mercedes
|188
|1'33"918 (D3)
|C3
|3
|Hamilton
|Ferrari
|202
|1'34"209 (D3)
|C3
|4
|Leclerc
|Ferrari
|219
|1'34"273 (D2)
|C3
|5
|Piastri
|McLaren
|215
|1'34"549 (D3)
|C3
|6
|Norris
|McLaren
|207
|1'34"669 (D1)
|C2
|7
|Verstappen
|Red Bull
|197
|1'34"798 (D1)
|C3
|8
|Bearman
|Haas
|200
|1'35"394 (D2)
|C3
|9
|Hadjar
|Red Bull
|146
|1'35"561 (D2)
|C3
|10
|Ocon
|Haas
|190
|1'35"578 (D1)
|C3
|11
|Colapinto
|Alpine
|172
|1'35"806 (D3)
|C3
|12
|Hülkenberg
|Audi
|178
|1'36"291 (D3)
|C3
|13
|Bortoleto
|Audi
|176
|1'36"670 (D2)
|C3
|14
|Gasly
|Alpine
|146
|1'36"723 (D2)
|C3
|15
|Albon
|Williams
|208
|1'36"793 (D3)
|C3
|16
|Lawson
|Racing Bulls
|169
|1'36"808 (D3)
|C3
|17
|Bottas
|Cadillac
|153
|1'36"824 (D2)
|C3
|18
|Sainz
|Williams
|214
|1'37"186 (D3)
|C2
|19
|Pérez
|Cadillac
|167
|1'37"365 (D3)
|C3
|20
|Lindblad
|Racing Bulls
|158
|1'37"470 (D2)
|C3
|21
|Stroll
|Aston Martin
|108
|1'38"165 (D3)
|C3
|22
|Alonso
|Aston Martin
|98
|1'38"248 (D2)
|C3
Ferrari metronómico, Mercedes en retirada
Lewis Hamilton (Ferrari)
Tras unos tests privados ya impresionantes en términos de fiabilidad, el primer test en Bahréin, en condiciones de calor, confirmó esta tendencia a pesar de los importantes cambios reglamentarios.
En particular, cabe destacar que cuatro equipos superaron los 2000 km, con McLaren y Williams incluso terminando con un kilometraje similar. Una buena noticia para el equipo de James Vowles, gran ausente en Cataluña pero que al menos pudo contar con un rodaje casi sin fallos esta semana.
No puede decirse lo mismo de Mercedes, que había sido el más constante en Barcelona y se encuentra "solo" penúltimo en esta tabla, con dos primeras jornadas perturbadas por algunas dificultades técnicas.
En estas condiciones, es por tanto Ferrari, justo detrás de McLaren y Williams en términos de kilometraje en Bahréin, el único equipo que ha superado los 4000 km acumulados en las seis jornadas de tests invernales realizadas hasta ahora.
En el otro extremo del espectro, los retrasos y problemas de Aston Martin lo relegan a poco más de 1000 km recorridos hasta ahora, es decir, tres veces menos que la Scuderia...
|Escudería
|Motor
|vueltas
(Bahrein 1)
|KM
(Bahrein 1)
|
KM totales
|McLaren
|Mercedes
|422
|2284
|3639
|Williams
|Mercedes
|422
|2284
|2284
|Ferrari
|Ferrari
|421
|2279
|4328
|Haas
|Ferrari
|390
|2111
|3932
|Audi
|Audi
|354
|1916
|3010
|Red Bull
|Red Bull Ford
|343
|1856
|3267
|Racing Bulls
|Red Bull Ford
|327
|1770
|3255
|Cadillac
|Ferrari
|320
|1732
|2496
|Alpine
|Mercedes
|318
|1721
|3346
|Mercedes
|Mercedes
|282
|1526
|3864
|Aston
|Honda
|206
|1115
|1422
El motor Honda necesita respirar... ¡pero también rodar!
El motor Honda es, con diferencia, el que menos ha rodado hasta ahora en los tests de invierno de F1 de 2026.
En cuanto a los motoristas, sin sorpresa, con cuatro equipos presentes en Sakhir, Mercedes acumuló el mayor kilometraje total, llevando su cifra en toda la pretemporada a más de 13.000 km recorridos.
Si nos atenemos al kilometraje medio por equipo, sin embargo, es Ferrari quien lo hace mejor con más de 2000 km de media realizados por cada uno de los equipos motorizados por la firma italiana en Bahréin.
Cabe destacar que Audi, que solo cuenta con un equipo, está justo por debajo de la media de Mercedes pero por encima de la media de Red Bull Ford. Progresos a destacar para el constructor de los cuatro aros.
En cambio, Honda está en dificultades y rezagada en este apartado, tanto en valor absoluto como en promedio.
|Motorista
|Vueltas
|
KM
(Bahrein 1)
|Promedio de KM por escudería (Bahrein 1)
|KM totales
(Bahrein 1 + Barcelona)
|Mercedes
|1444
|7815
|1954
|13 133
|Ferrari
|1131
|6121
|2040
|10 736
|Red Bull Ford
|670
|3626
|1813
|6523
|Audi
|354
|1916
|1916
|3010
|Honda
|206
|1115
|1115
|1422
Banderas rojas en los entrenamientos de Baréin 1
|Coche
|Piloto
|Día
|Hora
|Motivo
|Alpine
|Colapinto
|Miércoles
|9:37
|Desconocido
|Audi
|Hülkenberg
|Miércoles
|14:32
|Desconocido
|Cadillac
|Pérez
|Jueves
|8:10
|Desconocido
|
-
|-
|Jueves
|11:52
|Prueba FIA
|-
|-
|Jueves
|14:35
|Restos en la pista
|Alpine
|Gasly
|Jueves
|14:53
|Desconocido
|-
|-
|Jueves
|16:53
|Prueba FIA
|-
|-
|Jueves
|17:00
|Prueba FIA
|Cadillac
|Bottas
|Viernes
|8:50
|Refrigeración
|Ferrari
|Hamilton
|Viernes
|16:49
|Falta de combustible
|-
|-
|Viernes
|16:55
|Prueba FIA
