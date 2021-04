Bottas: "Fue claramente un error de Russell"

Bottas y Russell protagonizaron un accidente espectacular en la vuelta 33 (de las 63 totales) del GP de Emilia Romagna de la F1 2021. Cuando llegaban a la primera chicane, Russell intentó adelantar al finlandés por la trazada externa, pero metió la rueda delantera derecha en la hierba y perdió el control de su Williams.

Ambos se tocaron a gran velocidad, esparciendo restos por la pista y provocando una bandera roja que suspendió la carrera a falta de 30 vueltas.

Russell había cogido el rebufo de Bottas en la recta principal, y se movió hacia el lado derecho de la pista para intentar un movimiento por el exterior del Mercedes.

Pero el piloto de Williams tocó la línea blanca del lateral de la pista, lo que le hizo perder el control y salir propulsado hacia la izquierda, directamente contra el Mercedes W12 de Bottas.

Ambos pilotos se acusaron mutuamente por la radio del equipo por el incidente. Russell se dirigió inmediatamente a la cabina del coche de Bottas para dar a conocer su opinión y golpeó el casco del finlandés. Bottas respondió haciéndole un corte de mangas.

Tras el accidente, el finlandés dejó claro que creía que Russell era el culpable de la colisión, ya que él consideró haber dejado suficiente espacio.

"Pude verle antes en la recta, luego me di cuenta de que se había movido hacia la derecha", dijo Bottas. "Por las repeticiones que vi, siempre dejé espacio para que cupieran dos coches, pero obviamente perdió el control y me golpeó, y eso fue el fin del juego".

Cuando se le preguntó por la reacción de Russell, Bottas dijo: "No sé de qué estaba hablando, porque fue claramente su error. Así que no estuve contento con él. Pero así son las cosas".

"No escuché nada de lo que decía, así que no hubo ninguna conversación. Como no le escuchaba, intenté comunicarme con las manos", añadió sobre su peineta al inglés.

Bottas dijo que todavía no había hablado más con Russell sobre el accidente, pero que lo haría con los comisarios, que confirmaron que investigarían el incidente después de la carrera.

Russell acudió a Twitter para dar su versión de los hechos, diciendo que estaba "bien, solo decepcionado" después de rodar en los puntos antes del accidente.

"A fin de cuentas, es un incidente desafortunado", escribió Russell. "Tienes derecho a defender tu posición. Pero a 330 km/h, tienes que respetar la velocidad y las condiciones al hacerlo".

"Lo siento por el equipo. Hoy merecían más", remató.

