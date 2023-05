Pérez se niega a revelar el cambio que lo llevó a la pole en Miami

Sergio Pérez alcanzó una sorprendente, y asombrosa según Christian Horner, pole position para el Gran Premio de Miami de este domingo en una clasificación donde un error de Max Verstappen, su compañero y rival por el campeonato, lo dejó noveno en la parrilla de salida.

Hasta antes de iniciar la crucial Q3 de la clasificación, Verstappen había dominado las acciones en pista desde el viernes en el Miami International Autodrome, mientras que Pérez había estado sufriendo con su rendimiento.

Sin embargo, el piloto mexicano, gracias a su trabajo con su grupo de ingenieros en Red Bull Racing, logró dar vuelta su situación para encontrarse con un ritmo muy competitivo cuando más importaba y hacerse con la pole position, aprovechando al máximo así la equivocación de Verstappen.

Con la mejor posición de salida en el bolsillo, Pérez se mostró confiado en que podrá tener un buen ritmo de carrera en el gran premio del domingo en Miami.

"Creo que la carrera es mucho más fácil. Ayer (por el viernes) ya tenía muy buen ritmo, aunque me costó encontrar el equilibrio. Enseguida cuando pusimos combustible en el coche, las cosas me resultaron más naturales. El problema era poner los neumáticos a la temperatura adecuada y conseguir esa décima de agarre máximo", dijo.

Al ser preguntado por Motorsport.com si podía explicar en detalle qué cambio había realizado en el coche para obtener ese salto de rendimiento, el piloto de Guadalajara optó por guardarse esa información, aunque explicó lo que fue descubriendo durante la clasifiación.

"Principalmente me faltaba confianza. Cuando miraba los datos y veía lo que Max era capaz de hacer, simplemente no podía hacerlo y me costaba mucho. No eran pequeñas diferencias, eran bastante grandes", comenzó Pérez en su respuesta.

"Hicimos un buen cambio, en el que no voy a entrar demasiado en detalle, obviamente, pero también aprender sobre el asfalto durante la clasificación y jugar con un equilibrio y encontrar ese ritmo era mucho más importante de lo que realmente pensaba, así que realmente conseguí una buena comprensión en la clasificación finalmente. Así que sí, ahora estoy deseando que llegue mañana (por hoy). Estoy seguro de que podré traducirlo en ritmo de carrera", finalizó.

