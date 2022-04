Haas sin chasis de repuesto en Australia por accidente de Schumacher

Cargar reproductor de audio

Mick Schumacher tuvo un aparatoso accidente en la clasificación de la prueba de Yeda el mes pasado y no tomó la salida en la carrera ya que el equipo consideró que era mejor tomarse su tiempo para construir el chasis de repuesto para Melbourne.

Ese trabajo ya se ha completado y el equipo hizo uso de una de sus excepciones de toque de queda y trabajó hasta tarde el miércoles por la noche en Albert Park.

El chasis accidentado está de camino a la base del equipo en el Reino Unido para ser reparado, antes de que pueda volver a utilizarse en primera línea.

"Fue bastante duro para los chicos", dijo el jefe del equipo Haas, Gunther Steiner, a Motorsport.com. "Anoche rompimos el toque de queda porque los chicos querían adelantarse para esta mañana, así que esta noche no tenemos que pasarlo. Romper el toque de queda valía la pena para estar en un buen punto de inicio”.

"Hay que aportar todas las piezas que se puedan en el momento. No puedes traer más, ya no hay nada en stock. Todo lo que tienes, lo traes aquí”.

"Pero no hay chasis de repuesto, no hay red de seguridad aquí, así que debemos tener cuidado. Si no, volveremos a empezar con un solo coche".

Steiner cree que, una vez revisado adecuadamente en la base, el chasis accidentado podrá volver a utilizarse para el próximo evento en Imola dentro de dos semanas.

"El chasis volvió ayer en avión", explicó. "Tuvo que venir aquí por las declaraciones de aduana, el papeleo, básicamente. En este momento creo que está atascado en Singapur según el correo electrónico que acabo de recibir”.

“Será reparado así que espero tenerlo de nuevo para Imola como chasis de repuesto. Creo que está bien. Hay que cambiar la estructura de impacto lateral, hay que pintarla, tiene una pequeña abolladura, pero el chasis es reparable".

Aunque tendrá una nueva caja de cambios cuando salga a la pista el viernes, Schumacher seguirá utilizando la unidad de potencia completa de Ferrari instalada en su coche en el momento del accidente de Yeda.

Steiner confía en que no habrá problemas con ella, a pesar del fuerte impacto: "Tienen que encenderla ahora, pero han comprobado la presión de todo, y Ferrari está muy contento".

Schumacher no ha corrido antes en el complicado trazado de Albert Park, pero Steiner no teme porque el alemán no conozca el circuito.

"El año pasado corrió muchos circuitos nuevos, así que este año no hay tantos nuevos", dijo. "Este es uno de ellos, pero no creo que eso sea un gran problema para él, es sólo ponerse al día".

"Y tenemos a Kevin [Magnussen] ahora también, estuvo aquí antes, así que conoce bien la pista, así que Mick puede mirar sus datos. Aceleras si tienes a un tipo que sabe lo que hace".